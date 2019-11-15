”ستاندرد اند بورز“: طرح ”أرامكو“ قد يقوي مالية الحكومة السعودية

قالت ”ستاندرد اند بورز“ للتصنيفات الائتمانية، إن إدراج ”أرامكو“ السعودية الوشيك في سوق الأسهم المحلية، قد يساعد على تقوية صافي مركز أصول الحكومة، وإن حصيلة الطرح يمكن أن ترفع معدل النمو الاقتصادي للمملكة على المدى الطويل.

وتبدأ الشركة الأعلى ربحية في العالم بيع أسهم، في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، من خلال طرح عام أولي قد تدور حصيلته بين 20 و40 مليار دولار.

وذكرت ”ستاندرد اند بورز“ في مذكرة، أن ”الجانب الأكبر من حصيلة الأموال سيؤول إلى الحكومة أو صندوق الاستثمارات العامة، مما قد يعزز صافي مركز الأصول المالية القوي بالفعل للبلد، والبالغ 72.7% من الناتج المحلي الإجمالي“.

وأضافت أنه ”في حالة استغلالها استغلالًا مثمرًا، فإننا نعتقد أن الأصول قد تساعد أيضًا في صيانة طاقة النمو على مدى أفق تصنيفنا الممتد لثلاث سنوات“.

وتصنف ”ستاندرد اند بورز“ السعودية عند A-/A-2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، لكن تقول إن التصنيف تكبحه عوامل، مثل المخاطر الجيوسياسية العالية، ومستويات العجز المالي الكبيرة، ونقص الشفافية في كل من الإطار المؤسسي والإفصاح عن الأصول الحكومية.