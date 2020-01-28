إيران: السعودية شريكة مع أمريكا في اغتيال سليماني‎

اتهم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، مساء الثلاثاء، المملكة العربية السعودية بأنها شريكة مع الولايات المتحدة في اغتيال قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني.

وقال موسوي بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء تسنيم الإيرانية، معلقا على ما صدر عن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، ”السعودية شريكة مع الولايات المتحدة في جريمة اغتيال قاسم سليماني“.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: ”ما سيجعل المنطقة أكثر أمانًا هو انسحاب القوات الأجنبية والطغيان الأجنبي الذي تجاوز قوانين بعض الدول“ على حد تعبيره.

وكان وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان قال في مقابلة صحفية، إنه يتفق مع ما قاله وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، حول تصرف أمريكا الشرعي للدفاع عن نفسها، في إشارة إلى عملية قتل سليماني، لافتا إلى أن بلاده دعت إلى التهدئة بعد ذلك وهدأت الأوضاع بالفعل.

وأضاف إن سلوك إيران لم يتغير بعد مقتل سليماني، مشيرا إلى أن السعودية ستواصل مطالبة طهران بالتصرف بطريقة تحافظ على استقرار المنطقة.