 النيابة العامة السعودية تأمر بضبط ”قاذف بنات نجران“ – إرم نيوز‬‎

النيابة العامة السعودية تأمر بضبط ”قاذف بنات نجران“

النيابة العامة السعودية تأمر بضبط ”قاذف بنات نجران“

المصدر: فريق التحرير

وجهت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، بالقبض على صاحب المقطع المسيء بحق طالبات نجران، والذي انتشر تحت مسمى ”قاذف بنات نجران“ في موقع التواصل ”تويتر“.

ونقل حساب ”نجران اليوم“ المختص بأخبار نجران عن مصدر في النيابة العامة قوله: ”نتابع كل ما من شأنه انتهاك حقوق الآخرين وحرماتهم المكفولة شرعا والمصونة نظاما، تحت طائلة المساءلة الجزائية، والمجرّم طبقا للأنظمة ذات العلاقة، وأنها ستطبق الأنظمة بكل حزم على المتجاوز في هذا الشأن“.

وكان شخص مجهول الهوية صور مقطعا برز فيه صوته فقط، ووجه ألفاظا وأوصافا مشينة وشتائم لاذعة لطالبات بجامعة نجران، لارتيادهن مقهى لشراء المشروبات، متخطيا ذلك إلى تهديد حياتهن بالمطالبة بقتلهن.

ودشن ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسم ”قاذف_بنات_نجران“ والذي سرعان ما تصدر في المملكة الوسوم الأكثر تفاعلا، بسبب حالة الاستياء والاستنكار من فعل مصور المقطع.

ووسط غياب المعلومات الرسمية لحد اللحظة عن هوية صاحب المقطع المسيء، إلا أن ناشطين استبقوا الإعلان الرسمي وتداولوا اسما هو ذيب مانع الربيعي، ناشرين حسابه على منصات مواقع التواصل.

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