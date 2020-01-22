القبض على سعوديين بحوزتهما كمية كبيرة من المخدرات (فيديو)

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ألقت السلطات الأمنية في السعودية القبض على مواطنين اثنين في منطقة الرياض، بحوزتهما كمية كبيرة من المواد المخدرة. وذكر الناطق الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد بن خالد النجيدي، أن الجهات المختصة ألقت القبض على المتورطين بحوزتهما 84 كيلو جراما من مادة الحشيش و17 ألف قرص أمفيتامين، وفقًا لموقع سبق المحلي شاهد ????????#سناب_الداخلية ينشر…