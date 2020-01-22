القبض على سعوديين بحوزتهما كمية كبيرة من المخدرات (فيديو)

ألقت السلطات الأمنية في السعودية القبض على مواطنين اثنين في منطقة الرياض، بحوزتهما كمية كبيرة من المواد المخدرة.
وذكر الناطق الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد بن خالد النجيدي، أن الجهات المختصة ألقت القبض على المتورطين بحوزتهما 84 كيلو جراما من مادة الحشيش و17 ألف قرص أمفيتامين، وفقًا لموقع سبق المحلي
شاهد ????????#سناب_الداخلية ينشر عملية ضبط شبكة تمتهن تهريب ونقل واستقبال #المخدرات في منطقة #الرياض
نسأل الله ان يوفق #رجال_الامن pic.twitter.com/KJk7Z1sHBa
— عبدالله البرقاوي (@albargawy) ٢٢ يناير ٢٠٢٠
وقال إن السلطات ضبطت ”سلاح رشاش كلاشنكوف ومسدسا نوع جلوك ومبلغا ماليا قدره 75 ألف ريال“، بحوزة المتهمين اللذين أحالتهما للنيابة.
وتداول نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر عملية ضبط شبكة الترويج وجانبا من المضبوطات.