 السعودية تسمح للحكومة اليمنية بسحب 227 مليون دولار من وديعتها – إرم نيوز‬‎

السعودية تسمح للحكومة اليمنية بسحب 227 مليون دولار من وديعتها

السعودية تسمح للحكومة اليمنية بسحب 227 مليون دولار من وديعتها

المصدر: فريق التحرير

أعلن رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك الموافقة على سحب مبلغ 227 مليون دولار من الوديعة السعودية للاعتمادات المستندية؛ لتمويل السلع الغذائية الأساسية.

وقال عبدالمعين عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“: إن الموافقة على سحب هذا المبلغ تأتي ”تأكيدًا لدعم المملكة السخي الصادق وتعزيز سياسات الحكومة في توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار معقولة، والحد من المضاربة وتحقيق الاستقرار النقدي“.

ويتمثل الاحتياطي النقدي في البنك المركزي اليمني في وديعة سعودية، تسمح المملكة للحكومة اليمنية بالسحب منها لاستيراد السلع الأساسية.

ويستورد اليمن أكثر من 90% من احتياجاته الغذائية، بما في ذلك معظم احتياجاته من القمح وكل احتياجاته من الأرز.

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