السعودية تسمح للحكومة اليمنية بسحب 227 مليون دولار من وديعتها

أعلن رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك الموافقة على سحب مبلغ 227 مليون دولار من الوديعة السعودية للاعتمادات المستندية؛ لتمويل السلع الغذائية الأساسية.

وقال عبدالمعين عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“: إن الموافقة على سحب هذا المبلغ تأتي ”تأكيدًا لدعم المملكة السخي الصادق وتعزيز سياسات الحكومة في توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار معقولة، والحد من المضاربة وتحقيق الاستقرار النقدي“.

الموافقة اليوم على سحب مبلغ ٢٢٧ مليون دولار من الوديعة السعودية للإعتمادات المستندية للدفع ٣٢،٣٣،٣٤ لتمويل السلع الغذائية الأساسية، تأكيد لدعم المملكة السخي الصادق وتعزيز لسياسات الحكومة في توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار معقولة والحد من المضاربة وتحقيق الاستقرار النقدي — د. معين عبد الملك (@DrMaeenSaeed) January 22, 2020

ويتمثل الاحتياطي النقدي في البنك المركزي اليمني في وديعة سعودية، تسمح المملكة للحكومة اليمنية بالسحب منها لاستيراد السلع الأساسية.

ويستورد اليمن أكثر من 90% من احتياجاته الغذائية، بما في ذلك معظم احتياجاته من القمح وكل احتياجاته من الأرز.