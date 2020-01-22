السعودية: ندعم كل من يكافح الإرهاب

أكد مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، أن المملكة دأبت على دعم كل من يكافح الإرهاب.

وقال المعلمي خلال ترؤسه الاجتماع التاسع عشر لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (UNCCT) بصفته عضوا في المجلس الاستشاري، أمس الثلاثاء، إن وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة يتطلع إلى العمل مع المركز من أجل مكافحة الإرهاب، وفق ما نشرته وكالة الأنباء السعودية ”واس“.

وجرى خلال الاجتماع استعراض عمل المركز خلال عام 2019 وخطط عام 2020 .

وحضر الاجتماع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة تيجاني محمد باندي، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب المدير التنفيذي لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف.