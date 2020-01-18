 كيف تفاعل سعوديون مع هاشتاق #مناصحة_تشكي_تشيز‎؟ – إرم نيوز‬‎

كيف تفاعل سعوديون مع هاشتاق #مناصحة_تشكي_تشيز‎؟

كيف تفاعل سعوديون مع هاشتاق #مناصحة_تشكي_تشيز‎؟

المصدر: إرم نيوز

تفاعل سعوديون مع هاشتاق #مناصحة_تشكي_تشيز‎، ما بين ساخر ومؤيد لسيدة سعودية ظهرت في فيديو وهي تصرخ على شخص يرتدي زي فأر، ويعلم الأطفال الرقص بأحد المطاعم قائلة: ”تعلمون عيالنا الديسكو“.

 

البعض أبدى سخرية من رد فعل الرجل الذي كان يرتدي ملابس على شكل فأر بأحد الأسواق التجارية في السعودية، في وقت أظهر البعض تأييدا للسيدة، لكن لم تعجبه طريقتها في الدفاع عن وجهة نظرها.

 

وقال صاحب حساب ”دحومي“ والله ما الومها ما صار فيه خصوصية عندنا، زي ما احترمت فئة وخليتهم يترقصوا ويتمايلوا لا بد تحترم الطرف الآخر المتدين اللي خرج للسوق لأجل يتسوق وخرج للملاهي لأجل يلعب أطفاله وخرج مطعم لأجل ياكل، الهيئة وجهت أماكن معينة للرقص و الغناء لكن للأسف صارت في كل مكان ذكرتها وهذه عدم إنصاف“.

 

فيما أبدى آخرون استغرابهم من رد فعل السيدة حيث قالت صاحبة حساب ”شالج“: ”ما اشوفها سوت شيء غلط صح طريقة نصيحتها مو مقبولة لكن حلو إنها أنكرت، الرسول قال 🙁 من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان“.

 

كما اعتبر آخرون أن أسلوب السيدة بالصراخ غير حضاري بحسب ”أغسطس“ التي قالت: ”حبيبتي الإنكار مو صراخ وتجمهر وقلة حيا ولا هو شي حلو اللي سوته“.

 

وتهكم البعض ساخرا من رد فعل ”وجه الفأر“ بحسب غدي الذي قال: ”الفار احسبه يتجاهلها طلع لعبه ههههههههههههههههههههههههههههه“.

 

كما اعتبر آخرون أن الموضوع لا يحتمل السخرية وفيه إضرار على الاستثمار بحسب ”شين“ الذي قال: ”تخيلوا أنا صاحب شركة وعندي فروع كثيرة بكل مكان في دول العالم وفروعي ما حطيتها إلا بموافقة قانون الدولة وتجي نكرة زي هذي تسبب توتر وحزن وخوف للأطفال في فرع من فروعي، هل يعقل؟ فيها خير تروح تفتح فمها للسلطات العليا مو صاحب المنشأة!، عوضاً عن ذلك (شدخلها)“.

 

مغردات كذلك استغربن من تصرف السيدة معتبرات أنه من غير اللائق الصراخ في مكان عام حيث عبرت بسمة عن كرهها لهذا التصرف قائلة: ”ياكرهي للحريم اللي زي كذا، عندها شيء تتفاهم مع الإدارة أما تفجع الأطفال بصوتها وصراخها ما هو أسلوب أبد“.

 

 

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