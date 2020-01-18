كيف تفاعل سعوديون مع هاشتاق #مناصحة_تشكي_تشيز‎؟

تفاعل سعوديون مع هاشتاق #مناصحة_تشكي_تشيز‎، ما بين ساخر ومؤيد لسيدة سعودية ظهرت في فيديو وهي تصرخ على شخص يرتدي زي فأر، ويعلم الأطفال الرقص بأحد المطاعم قائلة: ”تعلمون عيالنا الديسكو“.

وجه الفار وهي تهاوش ???????????????? pic.twitter.com/DBzrBvkgYe — أسماء (@Asmaa_otb) January 17, 2020

البعض أبدى سخرية من رد فعل الرجل الذي كان يرتدي ملابس على شكل فأر بأحد الأسواق التجارية في السعودية، في وقت أظهر البعض تأييدا للسيدة، لكن لم تعجبه طريقتها في الدفاع عن وجهة نظرها.

م اشوفها سوت شيء غلط صح طريقه نصيحتها مو مقبوله لكن حلو انها أنكرت الرسول قال 🙁 من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان ) — ???????? (@sh2alj) January 17, 2020

وقال صاحب حساب ”دحومي“ والله ما الومها ما صار فيه خصوصية عندنا، زي ما احترمت فئة وخليتهم يترقصوا ويتمايلوا لا بد تحترم الطرف الآخر المتدين اللي خرج للسوق لأجل يتسوق وخرج للملاهي لأجل يلعب أطفاله وخرج مطعم لأجل ياكل، الهيئة وجهت أماكن معينة للرقص و الغناء لكن للأسف صارت في كل مكان ذكرتها وهذه عدم إنصاف“.

والله ما الومها

ماصار فيه خصوصية عندنا

زي ما احترمت فئة و خليتهم يترقصو و يتمايلو لابد تحترم الطرف الآخر المتدين اللي خرج للسوق لأجل يتسوق و خرج للملاهي لأجل يلعب أطفاله و خرج مطعم لأجل ياكل

الهيئة وجهت أماكن معينه للرقص و الغناء لكن للاسف صارت في كل مكان ذكرتها وهذه عدم انصاف — D7ome ♍ (@ar_helabi) January 17, 2020

فيما أبدى آخرون استغرابهم من رد فعل السيدة حيث قالت صاحبة حساب ”شالج“: ”ما اشوفها سوت شيء غلط صح طريقة نصيحتها مو مقبولة لكن حلو إنها أنكرت، الرسول قال 🙁 من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان“.

م اشوفها سوت شيء غلط صح طريقه نصيحتها مو مقبوله لكن حلو انها أنكرت الرسول قال 🙁 من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان ) — ???????? (@sh2alj) January 17, 2020

كما اعتبر آخرون أن أسلوب السيدة بالصراخ غير حضاري بحسب ”أغسطس“ التي قالت: ”حبيبتي الإنكار مو صراخ وتجمهر وقلة حيا ولا هو شي حلو اللي سوته“.

حبيبتي الانكار مو صراخ وتجمهر وقلة حيا ولا هو شي حلو اللي سوته — ???????????????????????? ????????‍♀️ (@IIRRRRI) January 17, 2020

وتهكم البعض ساخرا من رد فعل ”وجه الفأر“ بحسب غدي الذي قال: ”الفار احسبه يتجاهلها طلع لعبه ههههههههههههههههههههههههههههه“.

الفار احسبه يتجاهلها طلع لعبه ههههههههههههههههههههههههههههه ???????? — غدي (@ghadii__00) January 17, 2020

كما اعتبر آخرون أن الموضوع لا يحتمل السخرية وفيه إضرار على الاستثمار بحسب ”شين“ الذي قال: ”تخيلوا أنا صاحب شركة وعندي فروع كثيرة بكل مكان في دول العالم وفروعي ما حطيتها إلا بموافقة قانون الدولة وتجي نكرة زي هذي تسبب توتر وحزن وخوف للأطفال في فرع من فروعي، هل يعقل؟ فيها خير تروح تفتح فمها للسلطات العليا مو صاحب المنشأة!، عوضاً عن ذلك (شدخلها)“.

تخيلوا أنا صاحب شركة وعندي فروع كثيره بكل مكان في دول العالم وفروعي ما حطيتها الا بموافقة قانون الدولة وتجي نكره زي هذي تسبب توتر وحزن وخوف للأطفال في فرع من فروعي، هل يعقل؟ فيها خير تروح تفتح فمها لسلطات العليا مو صاحب المنشأة!، عوضاً عن ذلك (شدخلها) ؟؟؟؟؟؟ — SHINE ÉCLAT (@SHINE__ECLAT) January 17, 2020

مغردات كذلك استغربن من تصرف السيدة معتبرات أنه من غير اللائق الصراخ في مكان عام حيث عبرت بسمة عن كرهها لهذا التصرف قائلة: ”ياكرهي للحريم اللي زي كذا، عندها شيء تتفاهم مع الإدارة أما تفجع الأطفال بصوتها وصراخها ما هو أسلوب أبد“.

ياكرهي للحريم اللي زي كذا عندها شيء تتفاهم مع الاداره أما تفجع الاطفال بصوتها وصراخها ماهو أسلوب أبد — بسمة (@rooof22000) January 17, 2020