البنتاغون يستأنف قريبا برنامج تدريب سعوديين بعد وقفه إثر إطلاق نار بقاعدة بحرية‎

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الخميس، إنها ستعلن قريبًا استئناف برنامج لتدريب ضباط في الجيش السعودي بالولايات المتحدة، كانت قد علقته بعد قيام ضابط سعودي بإطلاق الرصاص بقاعدة بحرية في ولاية فلوريدا الشهر الماضي، مما أدى إلى مقتل ثلاثة أمريكيين.

وعلق الجيش الأمريكي تدريب الطيارين السعوديين وألزم نحو 850 عسكريا سعوديا زائرا بالبقاء في غرف الدراسة والتدريبات، في إطار عملية ”مراجعة أمنية“ قام خلالها بمراجعة وفحص الإجراءات المتعلقة بالبرنامج.

وقالت الوزارة إنه من المقرر أن يزور وزير الدفاع مارك إسبر الأسبوع القادم قاعدة بنساكولا بولاية فلوريدا حيث وقع حادث إطلاق الرصاص؛ لإطلاع قيادة القاعدة على الإجراءات المزمعة لتحسين عملية فحص العسكريين الأجانب والتغييرات التي أدخلت على إجراءات الأمن بما في ذلك سلامة الأشخاص بالقواعد الأمريكية.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جوناثان هوفمان إنه من المتوقع أن يعلن الجيش الأمريكي أيضا استئناف التدريب العملي للعسكريين.

وتابع هوفمان في مؤتمر صحفي: ”نتطلع لاستئناف التدريب خلال الأيام القليلة القادمة.. ينبغي أن نبلغكم بذلك قريبًا“.

وقُتل ثلاثة أمريكيين وأصيب ثمانية آخرون في الهجوم الذي وقع بقاعدة بنساكولا البحرية. وأطلق نائب قائد للشرطة النار على المسلح، وهو الملازم ثاني بسلاح الجو السعودي محمد سعيد الشمراني، فأرداه قتيلا.