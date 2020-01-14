السعودية تقدم موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني لتنتهي قبل عيد الفطر‎

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرا بتقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 1441 هجري، للطلاب والطالبات؛ لتكون بداية الاختبارات يوم الأحد 10 / 9 / 1441 هجري الموافق لتاريخ 3 / 5 / 2020 ميلادي، وبداية إجازة نهاية العام الدراسي بنهاية دوام يوم الخميس 21 / 9 / 1441 هجري الموافق لتاريخ 14 / 5 / 2020 ميلادي.

ويستهدف التغيير الجديد في مواعيد الاختبارات، والذي يشمل كل مراحل الدراسة بما فيها الجامعات، إنهاء العام الدراسي قبل حلول عيد الفطر الذي يصادف يوم 24 مايو/أيار المقبل، فيما كان موعد انتهاء العام الدراسي قبل التغيير يوم 11 يونيو/حزيران القادم.

وقال وزير التعليم حمد آل الشيخ، إن للقرار أثر إيجابي على نتائج التعليم ومستوى الأداء في الاختبارات، من دون أن تكون هناك فترة توقف للدراسة في شهر رمضان ثم العودة للاختبارات بعد إجازة عيد الفطر المبارك.

وأضاف الوزير أن ”الوزارة درست مبررات ومكتسبات تقديم الاختبارات، وأعدت تقارير ميدانية في ذلك، وأظهرت المصلحة على الأصعدة كافة أهمية تقديمها، وبناء عليه تم الرفع إلى المقام الكريم للموافقة عليها“.

ووفق المواعيد الجديدة، ستكون بداية اختبارات الدور الثاني في المرحلة الابتدائية يوم الإثنين 18 / 9 / 1441 هجري، وبداية إجازة نهاية العام للهيئتين التعليمية والإدارية في جميع مدارس رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية يوم الخميس 21 / 9 / 1441هجري.

كما ستبدأ اختبارات الدور الثاني في المرحلتين المتوسطة والثانوية يوم الثلاثاء 10 / 10 / 1441 هجري، وبداية إجازة نهاية العام للهيئتين الإدارية والتعليمية في المرحلتين المتوسطة والثانوية بنهاية دوام يوم الخميس 19 / 10 / 1441 هجري.

ووفق التغييرات الجديدة، ستكون عودة الهيئتين الإدارية والتعليمية في جميع المراحل الدراسية (عدا المعلمين الممارسين للتدريس) يوم الأحد 26 / 12 / 1441 هجري، وعودة جميع المعلمين الممارسين للتدريس في جميع المراحل الدراسية يوم الأحد 4 / 1 / 1442 هجري، وبداية العام الدراسي الجديد 1442هـ يوم الأحد 11 / محرم الموافق لتاريخ 29/8/2020.

ويبلغ عدد طلاب مراحل التعليم المختلفة في السعودية، نحو ستة ملايين طالب وطالبة، موزعين على نحو 25 ألف مدرسة حكومية وعدد محدود من المدارس الأهلية.