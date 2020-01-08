تفاصيل عملية الأمن السعودي لاعتقال مطلوب ”خطير“ في القطيف

كشفت رئاسة أمن الدولة في السعودية، مساء اليوم الأربعاء، عن تفاصيل العملية الأمنية التي انتهت باعتقال محمد آل عمار الذي تصنفه الرياض كواحد من أخطر المطلوبين في المنطقة الشرقية وتلاحقه منذ سنوات.

وأعلن الجهاز الأمني في بيان له، أن الجهات الأمنية برئاسة أمن الدولة تمكنت صباح أمس الثلاثاء، من تحديد أحد ”الأوكار الإرهابية ويقع بحي البحاري بمحافظة القطيف في المنطقة الشرقية، وكان يوجد بداخله المطلوب المذكور والمتورط في الكثير من الجرائم الإرهابية“.

وأضاف البيان أن المطلوب محمد بن حسين علي آل عمار، بادر بإطلاق النار على رجال الأمن عند توجيه النداء له لتسليم نفسه ”مما اقتضى التعامل معه وفق ما يتطلبه الموقف ما أسفر عن إلقاء القبض عليه دون أن يصاب أحد من الساكنين أو المارة أو رجال الأمن بأي أذى“.

وأوضحت رئاسة أمن الدول أن الجهات المختصة ضبطت مع المطلوب آل عمار مبلغًا ماليًا وأسلحة متنوعة تضمنت: ”عدد (1) كوع متفجر، عدد (1) سلاح من نوع رشاش، عدد (2) مسدس جلوك، عدد (464) طلقة رشاش حية، عدد (160) طلقة مسدس حية، عدد (5) مخازن مسدس مذخرة، عدد (13) مخزن رشاش مذخرة، عدد (1) سكين“.

رئاسة #أمن_الدولة: إلحاقاً للبيان المعلن عنه بتاريخ 1438/1/29هـ، المتضمن الإعلان عن عدد من المطلوبين أمنياً الذين استهدفوا مواطنين ومقيمين ورجال أمن ومرافق ومنشآت أمنية واقتصادية في المنطقة الشرقية، وعددهم(٩) أشخاص ومنهم المطلوب على تلك القائمة/ محمد بن حسين علي آل عمار.#واس_عام pic.twitter.com/XfwJkGnWS2 — واس العام (@SPAregions) January 8, 2020

رئاسة #أمن_الدولة: تمكنت الجهات الأمنية برئاسة أمن الدولة ولله الحمد صباح يوم الثلاثاء الموافق 12 / 5 / 1441هـ، من تحديد أحد الأوكار الإرهابية ويقع بحي البحاري بمحافظة #القطيف في المنطقة الشرقية، وكان يوجد بداخله المطلوب المذكور والمتورط في الكثير من الجرائم الإرهابية.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) January 8, 2020

وورد اسم آل عمار في قائمة تضم تسعة مطلوبين أمنيًا صدرت قبل نحو ثلاثة أعوام، وتتضمن اتهامات لهم باستهداف ”مواطنين ومقيمين ورجال أمن ومرافق ومنشآت أمنية واقتصادية في المنطقة الشرقية“.

رئاسة #أمن_الدولة: عند توجيه النداء له لتسليم نفسه بادر بإطلاق النار على رجال الأمن مما اقتضى التعامل معه وفق ما يتطلبه الموقف ما أسفر عن إلقاء القبض عليه دون أن يصاب أحد من الساكنين أو المارة أو رجال الأمن بأي أذى ولله الحمد.#واس_عام pic.twitter.com/Cn5q8kGu3E — واس العام (@SPAregions) January 8, 2020

رئاسة #أمن_الدولة: وقد ضُبط بحوزته على أسلحة متنوعة والمتمثلة في الآتي:

عدد (1) كوع متفجر، عدد (1) سلاح من نوع رشاش، عدد (2) مسدس جلوك، عدد (464) طلقة رشاش حية، عدد (160) طلقة مسدس حية، عدد (5) مخازن مسدس مذخرة، عدد (13) مخزن رشاش مذخرة، عدد (1) سكين، مبلغ مالي.#واس_عام pic.twitter.com/hzCS65lKy1 — واس العام (@SPAregions) January 8, 2020

ودعا البيان ”بقية المطلوبين للمبادرة بتسليم أنفسهم وعدم التمادي في غيهم“.

وينضم آل عمار لمطلوبين آخرين تم القبض عليهم في حوادث متفرقة، وآخرين تم قتلهم في مواجهات مع رجال الأمن في المنطقة الشرقية.

وتتهم السعودية المطلوبين الأمنيين في المنطقة، بالعمل لصالح إيران وتنفيذ أجندات خاصة بطهران تناهض مصالح المملكة وتهدد أمنها وسلامة مواطنيها.