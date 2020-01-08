 تفاصيل عملية الأمن السعودي لاعتقال مطلوب ”خطير“ في القطيف – إرم نيوز‬‎

تفاصيل عملية الأمن السعودي لاعتقال مطلوب ”خطير“ في القطيف

تفاصيل عملية الأمن السعودي لاعتقال مطلوب ”خطير“ في القطيف

المصدر: الرياض – إرم نيوز

كشفت رئاسة أمن الدولة في السعودية، مساء اليوم الأربعاء، عن تفاصيل العملية الأمنية التي انتهت باعتقال محمد آل عمار الذي تصنفه الرياض كواحد من أخطر المطلوبين في المنطقة الشرقية وتلاحقه منذ سنوات.

وأعلن الجهاز الأمني في بيان له، أن الجهات الأمنية برئاسة أمن الدولة تمكنت صباح أمس الثلاثاء، من تحديد أحد ”الأوكار الإرهابية ويقع بحي البحاري بمحافظة القطيف في المنطقة الشرقية، وكان يوجد بداخله المطلوب المذكور والمتورط في الكثير من الجرائم الإرهابية“.

وأضاف البيان أن المطلوب محمد بن حسين علي آل عمار، بادر بإطلاق النار على رجال الأمن عند توجيه النداء له لتسليم نفسه ”مما اقتضى التعامل معه وفق ما يتطلبه الموقف ما أسفر عن إلقاء القبض عليه دون أن يصاب أحد من الساكنين أو المارة أو رجال الأمن بأي أذى“.

وأوضحت رئاسة أمن الدول أن الجهات المختصة ضبطت مع المطلوب آل عمار مبلغًا ماليًا وأسلحة متنوعة تضمنت: ”عدد (1) كوع متفجر، عدد (1) سلاح من نوع رشاش، عدد (2) مسدس جلوك، عدد (464) طلقة رشاش حية، عدد (160) طلقة مسدس حية، عدد (5) مخازن مسدس مذخرة، عدد (13) مخزن رشاش مذخرة، عدد (1) سكين“.

 

وورد اسم آل عمار في قائمة تضم تسعة مطلوبين أمنيًا صدرت قبل نحو ثلاثة أعوام، وتتضمن اتهامات لهم باستهداف ”مواطنين ومقيمين ورجال أمن ومرافق ومنشآت أمنية واقتصادية في المنطقة الشرقية“.

ودعا البيان ”بقية المطلوبين للمبادرة بتسليم أنفسهم وعدم التمادي في غيهم“.

وينضم آل عمار لمطلوبين آخرين تم القبض عليهم في حوادث متفرقة، وآخرين تم قتلهم في مواجهات مع رجال الأمن في المنطقة الشرقية.

وتتهم السعودية المطلوبين الأمنيين في المنطقة، بالعمل لصالح إيران وتنفيذ أجندات خاصة بطهران تناهض مصالح المملكة وتهدد أمنها وسلامة مواطنيها.

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