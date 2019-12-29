اليمن.. ”اللجنة المشتركة“ تقترح مرشحين لمنصبي محافظ ومدير أمن عدن‎

أفاد مصدر يمني أن“اللجنة السياسية المشتركة“ التي شكلت مؤخرًا من الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، لتنفيذ اتفاق الرياض، بدأت أعمالها، مساء أمس السبت، باقتراح مرشحين لمنصب محافظ عدن ومدير أمنها.

وقال المصدر خلال حديث خاص لـ“إرم نيوز“إن اللجنة توافقت على وضع أسماء مرشحيها لمنصب محافظ العاصمة المؤقتة، عدن، والمدير العام لأمنها.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه ”أن كل طرف من الطرفين اليمنيين رشح 5 أسماء لمنصب محافظ عدن، ومثلهم لمنصب مدير أمن المحافظة“.

وأوضح أنه ”سيتم خلال الساعات القليلة المقبلة اختيار الأسماء التي سيتم التوافق عليها لشغل هذين المنصبين، باعتباره البند الثاني من البنود المزمنة لاتفاق الرياض“.

ورفض المصدر ذكر أسماء المرشحين، واكتفى بالقول إن ذلك ”سيتم الإفصاح عنه لاحقًا“.

وتتكون اللجنة السياسية المشتركة من 5 أعضاء من كل طرف، بالإضافة إلى ممثلين عن التحالف العربي الذي تقوده السعودية، حيث يقود وفد الحكومة اليمنية رئيس الوزراء السابق أحمد عبيد بن دغر ، ويقود وفد المجلس الانتقالي الجنوبي ناصر الخبجي.

وكان المصدر الخاص قد كشف في وقت سابق لـ“إرم نيوز“، عن تشكيل اللجنة، موضحًا أنها ”تختص بتنفيذ الجانبين السياسي والاقتصادي من اتفاق الرياض، بحسب التسلسل الزمني لبنوده“.