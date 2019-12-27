 السعودية.. ما حقيقة الاحتفال برأس السنة الميلادية في الرياض؟ – إرم نيوز‬‎

السعودية.. ما حقيقة الاحتفال برأس السنة الميلادية في الرياض؟

السعودية.. ما حقيقة الاحتفال برأس السنة الميلادية في الرياض؟

المصدر: صلاح حسن – إرم نيوز

كشفت هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية اليوم الجمعة، حقيقة ما تم تداوله خلال اليومين الماضيين بشأن تنظيم شركة ”بلاتينيوم ليست“ أولى الفعاليات الفنية في المملكة بمناسبة الاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية 2020.

وقالت الهيئة في بيان، إن الشركة المنظمة لم تحصل على ترخيص لإقامة الحفل في مركز ملهم في مدينة الرياض، مؤكدة أنه تم منع المنظم واتخاذ الإجراءات النظامية معه.

وأشارت الهيئة إلى أنها ”لم ترخص لفعالية الاحتفال برأس السنة الميلادية في مركز ملهم في محافظة حريملاء في منطقة الرياض، الذي تم تداول إعلانها مؤخرا في منصات التواصل الاجتماعي“، مؤكدة أنه قد تم منع المنظم والرفع لإمارة منطقة الرياض لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وكان قد تم تداول منشور حفل برأس السنة الميلادية نُشر عبر حساب الشركة على ”تويتر“، وجاء في التعليق عليه: ”ليلة رأس السنة الميلادية في الرياض تشمل فعاليات عدة ومفاجآت كثيرة من ضمنها عرض ناري ودي جي إلى جانب فعاليات أخرى، العد التنازلي للعام الجديد 2020 الثلاثاء 31 ديسمبر من 6 مساء وحتى 1 صباحا في ملهم، الرياض“.

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