 بالفيديو.. الاعتداء على باكستاني في السعودية قال إن والدته تنتمي لقبيلة قحطان – إرم نيوز‬‎

بالفيديو.. الاعتداء على باكستاني في السعودية قال إن والدته تنتمي لقبيلة قحطان

بالفيديو.. الاعتداء على باكستاني في السعودية قال إن والدته تنتمي لقبيلة قحطان

المصدر: فريق التحرير

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر اعتداء عدد من الشبان على شاب آخر قالوا إنه باكستاني.

وظهر شاب في مقطع فيديو وسط مجموعة من الشبان وقد طرحوه أرضًا، قبل أن يدوسونه بأرجلهم.

وبحسب ما قال الناشطون فإن الشاب المعتدى عليه، باكستاني ظهر في مقطع فيديو قبل أيام عبر حسابه في ”سناب شات“ قال فيه إن والدته تنتمي إلى قبيلة قحطان.

وردًا على ذلك، تربص عدد من شبان قبيلة قحطان، بالشاب، واعتدوا عليه، فيما صوروا لحظة الاعتداء ونشروا المقطع عبر حساب الباكستاني على ”سناب شات“، بحسب الناشطين.

وطالب الناشطون بالتحقيق في مقطع الفيديو المصور، والقبض على المعتدين.

ولم يصدر تعليق رسمي من السلطات السعودية حول الفيديو المنتشر، فيما لا يمكن لـ“إرم نيوز“ التأكد من كل ما يُنشر على مواقع التواصل.

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