بالفيديو.. الاعتداء على باكستاني في السعودية قال إن والدته تنتمي لقبيلة قحطان

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر اعتداء عدد من الشبان على شاب آخر قالوا إنه باكستاني.

وظهر شاب في مقطع فيديو وسط مجموعة من الشبان وقد طرحوه أرضًا، قبل أن يدوسونه بأرجلهم.

وبحسب ما قال الناشطون فإن الشاب المعتدى عليه، باكستاني ظهر في مقطع فيديو قبل أيام عبر حسابه في ”سناب شات“ قال فيه إن والدته تنتمي إلى قبيلة قحطان.

فيديو

مصادر.. القبض على شبان ظهروا في مقطع فيديو وهم يعتدون على شاب وقاموا بنشر الاعتداء عبر حساب المعتدى عليهً في سناب شات #خطف_شاب_في_ابها #خطف_ pic.twitter.com/Q1zPVWq9hT — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) December 27, 2019

وردًا على ذلك، تربص عدد من شبان قبيلة قحطان، بالشاب، واعتدوا عليه، فيما صوروا لحظة الاعتداء ونشروا المقطع عبر حساب الباكستاني على ”سناب شات“، بحسب الناشطين.

#خطف_ نتمنى من النيابة العامة التحقق في هذة المافيا اللتي فعلت ماتشاهدون وإهانة هذا الشخص اللذي عزه الله في بلد الحرمين الشريفين ورد الإعتبار له وبأسرع وقت ممكن pic.twitter.com/mKjtGBu9AD — ⚡️????برق الجنـــــــوب????⚡️ (@abaid201373) December 26, 2019

وطالب الناشطون بالتحقيق في مقطع الفيديو المصور، والقبض على المعتدين.

ولم يصدر تعليق رسمي من السلطات السعودية حول الفيديو المنتشر، فيما لا يمكن لـ“إرم نيوز“ التأكد من كل ما يُنشر على مواقع التواصل.