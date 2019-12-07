معلومات جديدة حول ”الشمراني“ منفذ ”هجوم فلوريدا“

كشف مسؤول أمريكي اليوم السبت، معلومات جديدة بشأن السعودي محمد الشمراني، الذي أطلق النار في القاعدة العسكرية في ولاية فلوريدا، وقتل ثلاثة أشخاص وأصاب ثمانية آخرين.

ونقلت وكالة ”أسوشييتد برس“ عن المسؤول المطلع على الحادثة أن الشمراني ”استضاف قبل أيام حفل عشاء، حيث شاهد -برفقة 3 آخرين- مقاطع فيديو لعمليات إطلاق النار“، في إشارة على ما يبدو لعملية التخطيط للحادث.

وقال المسؤول، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته، إن أحد الطلاب الـ3 الآخرين الذين حضروا حفل العشاء، جرى تصويره خارج المبنى أثناء حادث إطلاق النار أمس الجمعة، بينما راقب الطالبان السعوديان الآخران القاعدةَ من سيارتهما.

وأشار المسؤول إلى احتجاز 10 طلاب سعوديين في القاعدة اليوم السبت، لم يتضح مصير بعضهم.

ومحمد سعيد الشمراني هو ضابط برتبة ملازم في القوات الجوية السعودية، كان يتدرب في القاعدة الجوية البحرية الأمريكية في بينساكولا لمدة عامين.

وكشفت أفراد أسر الضحايا اليوم السبت، أن أحد الضحايا كان خريجًا حديثًا من الأكاديمية البحرية الأمريكية، ويبلغ من العمر 23 عامًا، حيث أبلغ قوات الطوارئ عن مكان المهاجم رغم إصابته بعدة طلقات.

وكتب أحد أفراد الأسرة ويدعى ”آدم واتسون“ عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“: ”أنقذ جوشوا كاليب واتسون حياة العديد من الناس اليوم وضحى بحياته، لقد مات بطلًا ونحن فخورون به، ولكن توجد فجوة في قلوبنا لا يمكن ملؤها أبدًا“.