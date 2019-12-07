5 حقائق عن محمد الشمراني مطلق النار بولاية فلوريدا

تم تحديد محمد سعيد الشمراني، وهو ضابط في سلاح الجو السعودي على أنه مطلق النار الذي قتل ثلاثة أشخاص وأصاب ثمانية آخرين في محطة بنساكولا البحرية في فلوريدا، وهي قاعدة عسكرية تسمى أحيانًا ”مهد الطيران البحري“. وسمي الشمراني لأول مرة في تغريدة من مراسل شبكة إن بي سي نيوز كين ديلانيان.

وفيما يلي مجموعة من الحقائق التي تم الكشف عنها حتى الآن بشأن مطلق النار:

1- ضابط برتبة ملازم

الشمراني هو ضابط برتبة ملازم في القوات الجوية السعودية ينحدر من أسرة معروفة سارعت إلى التبرؤ من فعلته حيث قال عمه إنه لا يمثل إلا نفسه ولا يعكس ما تتحلى به أسرته من إنسانية، وحرص على عكس الصورة الحقيقية للمملكة.

2 -تدريب لمدة عامين

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية إن الشمراني كان يتدرب في القاعدة الجوية البحرية الأمريكية في بينساكولا لمدة عامين.

وأضاف جارفر أن تدريب الشمراني بدأ في أغسطس 2017 وكان من المقرر أن ينتهي في أغسطس من العام المقبل. وشمل برنامجه التدريبي اللغة الإنجليزية، والطيران الأساسي، وتدريب الطيار الأولي التجريبي. وتم تمويل التدريب من قبل المملكة العربية السعودية.

3- لا علامات مثيرة للشبهات

تم فحص الشمراني عند دخوله إلى الولايات المتحدة والتحقق منه مرة أخرى بعد إطلاق النار دون أي أثر لعلامات سابقة مثيرة للشبهات.

ذكر بيان صحفي للبحرية أن 18 طيارا بحريا وفردين من أطقم الطائرات من القوات البحرية السعودية كانوا يتدربون مع البحرية الأمريكية بما يشمل مهمة في بينساكولا. ولم يتضح ما إذا كان المشتبه به أحد أفراد تلك المهمة.

وجاءت المجموعة في إطار برنامج للبحرية يقدم تدريبا لحلفاء الولايات المتحدة. وقال مصدر مطلع على البرنامج إن ضباط القوات الجوية السعودية الذين يجري اختيارهم للتدريب العسكري في الولايات المتحدة يخضعون لعملية فحص مكثفة في كلا البلدين.

وأضاف المصدر مشترطا عدم نشر اسمه نظرا لأنه غير مخول له بالحديث لوسائل الإعلام إن العسكريين السعوديين يُختارون بعناية من قبل جيشهم ويأتون في الغالب من عائلات معروفة.

4- دوافع الشمراني

ترك الشمراني خلفه رسالة نشرها على تويتر يقول فيها: ”أنا ضد الشر، وأميركا عموما تحولت الى دولة شر“.

وأضاف بيان الشمراني ”أنا لست ضدكم لأنكم فقط من الأميركيين، أنا لا أكرهكم بسبب حرياتكم، أكرهكم لأنكم كل يوم تدعمون وتمولون وترتكبون جرائم ليس فقط ضد المسلمين بل كذلك ضد الإنسانية“.

وتم حذف الحساب على تويتر حيث ورد المنشور الذي ندد كذلك بالدعم الأميركي لإسرائيل وتضمن اقتباسًا من زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن.

5- سلاح الجريمة

لجأ المهاجم إلى شراء السلاح الذي نفذ به العملية من متجر محلي نظرا لأن الأسلحة غير مسموح بها في القاعدة بخلاف أفراد الأمن.

وكان المهاجم مسلحًا بمسدس من طراز ”غلوك“ عيار 9 ملم اشتراه في الولايات المتحدة، وفق ”نيويورك تايمز“. وتضمن المسدس مخزن ذخيرة إضافي بينما كان في حوزة المهاجم ما بين أربعة وستة مخازن أخرى.

وقال مدير شرطة مقاطعة إسكمبيا ديفيد مورغان إن الكيفية التي أدخل مطلق النار المسدس من خلالها إلى المكان غير واضحة.

وعادة ما يتدرب السعوديون على الطيران إما بطائرات هليكوبتر أو طائرات من طراز F-15 ، وفقًا لطيار في البحرية، ويتابع الأمريكيون والسعوديون تدريبهم المبدئي سويًا قبل أن يتفرَّعوا لبرامج تدريب منفصلة بحسب الصحيفة.

وعن مدى تأثير الحادثة على العلاقات الأمريكية السعودية، قال غريغوري غوس الثالث، الخبير في الشأن السعودي بجامعة تكساس إيه آند إم:“أعتقد أنه لن يكون لها تأثير كبير“.

وأضاف السيد غوس في رسالة عبر البريد الإلكتروني لصحيفة نيويورك تايمز:“الأشخاص المشككون بالفعل في السعوديين، بمن فيهم الكثير من أعضاء الكونغرس ، سيرون أنه دليل إضافي على وجود خطأ ما في البلد، أما هؤلاء الذين يميلون أكثر إلى رؤية المملكة كشريك مفيد، فسيرون أنه فعل عشوائي لشخص مختل.“