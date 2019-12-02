حدد الديوان الملكي السعودي، موعد الصلاة على الأمير الراحل متعب بن عبدالعزيز آل سعود، بعد عصر غد الثلاثاء في العاصمة الرياض.

ووفق بيان للديوان الملكي، نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“، فإن الصلاة ستقام في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض، وبعد صلاة العشاء في نفس اليوم بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.

وتوفي الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود، الأخ غير الشقيق للعاهل السعودي الملك سلمان اليوم الإثنين، عن عمر ناهز الـ88 عامًا.

ونعى أمراء من الأسرة الحاكمة، ومواطنون سعوديون من مختلف شرائح المجتمع، الأمير الراحل المولود عام 1931.

والراحل عضو من أعضاء هيئة البيعة، وشغل عدة مناصب وزارية حتى العام 2009، حيث قدم حينها استقالته من وزارة الشؤون البلدية والقروية.