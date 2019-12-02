وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز

توفي الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود، الأخ غير الشقيق للعاهل السعودي الملك سلمان، اليوم الإثنين، عن عمر ناهز الـ 88 عامًا.

ونعى أمراء من الأسرة الحاكمة، ومواطنون سعوديون من مختلف شرائح المجتمع، الأمير الراحل المولود عام 1931، وهو واحد من أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود الأحياء.

والراحل عضو من أعضاء هيئة البيعة، وشغل عدة مناصب وزارية حتى العام 2009، حيث قدم حينها استقالته من وزارة الشؤون البلدية والقروية.

#وفاة_الامير_متعب_بن_عبدالعزيز

إنالله وإنا إليه راجعون، إنتقل إلى رحمه الله تعالى الأمير #متعب_بن_عبدالعزيز الابن السابع عشر للمؤسس هذا اليوم عن عمر ناهز 88 عام، خالص العزاء لسيدي #الملك_سلمان ولولي عهده الأمين الأمير #محمد_بن_سلمان بن عبدالعزيز ولكافة العائلة الملكية #السعودية. pic.twitter.com/E1JeAVsMjl — تاريخ آل سعود Alsaud History (@Alsaud_History) December 2, 2019

رحم الله وغفر للأمير متعب بن عبدالعزيز ، وأدخله فسيح جناته ، وإنا لله وإنا اليه راجعون . #وفاه_الامير_متعب_بن_عبدالعزيز . pic.twitter.com/smRV0O8SWy — الملك سعود (@kingsaud) December 2, 2019

ويحتل الأمير متعب الترتيب الـ17 بين إخوته الذكور، وعددهم 36 ابنًا من عدة زوجات.

#وفاة_الامير_متعب_بن_عبدالعزيز

إنالله وإنا إليه راجعون، إنتقل إلى رحمه الله تعالى الأمير #متعب_بن_عبدالعزيز الابن السابع عشر للمؤسس هذا اليوم عن عمر ناهز 88 عام، خالص العزاء لسيدي #الملك_سلمان ولولي عهده الأمين الأمير #محمد_بن_سلمان بن عبدالعزيز ولكافة العائلة الملكية #السعودية. pic.twitter.com/E1JeAVsMjl — تاريخ آل سعود Alsaud History (@Alsaud_History) December 2, 2019

ومن المنتظر صدور بيان من الديوان الملكي السعودي، يحدد فيه مكان وتاريخ الصلاة على جثمان الأمير الراحل ودفنه.

وكتب ممدوح بن دخيل الله المريبض:“شهادة لله، لسنوات عدة ونحن نصلي معه رحمه الله وهو معتكف العشر الأواخر في الحرم المكي قبل تعبه.

كان يصلي كامل القيام والتهجد واقفًا، وأول من يكبر مع الإمام ونجلس بخلوته عند باب الملك عبدالعزيز بعد القيام، وكان يختم الجزء والجزئين والثلاثة ونحن جلوس معه“.