 وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز – إرم نيوز‬‎

وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز

وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز

المصدر: الرياض - إرم نيوز

توفي الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود، الأخ غير الشقيق للعاهل السعودي الملك سلمان، اليوم الإثنين، عن عمر ناهز الـ 88 عامًا.

ونعى أمراء من الأسرة الحاكمة، ومواطنون سعوديون من مختلف شرائح المجتمع، الأمير الراحل المولود عام 1931، وهو واحد من أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود الأحياء.

والراحل عضو من أعضاء هيئة البيعة، وشغل عدة مناصب وزارية حتى العام 2009، حيث قدم حينها استقالته من وزارة الشؤون البلدية والقروية.

ويحتل الأمير متعب الترتيب الـ17 بين إخوته الذكور، وعددهم 36 ابنًا من عدة زوجات.

ومن المنتظر صدور بيان من الديوان الملكي السعودي، يحدد فيه مكان وتاريخ الصلاة على جثمان الأمير الراحل ودفنه.

وكتب ممدوح بن دخيل الله المريبض:“شهادة لله، لسنوات عدة ونحن نصلي معه رحمه الله وهو معتكف العشر الأواخر في الحرم المكي قبل تعبه.
كان يصلي كامل القيام والتهجد واقفًا، وأول من يكبر مع الإمام ونجلس بخلوته عند باب الملك عبدالعزيز بعد القيام، وكان يختم الجزء والجزئين والثلاثة ونحن جلوس معه“.

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