للمرة الأولى.. انتخاب السعودية عضوًا في لجنة اليونسكو للتراث العالمي

اختارت الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) السعودية لعضوية لجنة التراث العالمي للمرة الأولى، بعد أيام من فوزها بعضوية المجلس التنفيذي في ”اليونسكو“، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

واعتبر الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، انتخاب المملكة لعضوية لجنة التراث العالمي تأكيدًا على ”ثقة المجتمع الدولي بمكانة المملكة ودورها الداعم لجهود حفظ التراث العالمي وصونه“.

وفازت السعودية بعضوية المجلس التنفيذي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في الـ 20 من نوفمبر الجاري، وانضمت إلى برنامج المعلومات للجميع (IFAP) في اليونسكو.

وتُعنى لجنة التراث العالمي التابعة لـ“اليونسكو“، والتي تتألف من ممثلي 21 دولة منتخبة من قبل الجمعية العمومية، بدراسة اقتراحات الدول الراغبة في إدراج مواقعها في قائمة التراث العالمي، وفي مساعدة الخبراء لرفع التقارير حول المواقع وتقديم التقييم النهائي للحسم في قرار إدراج المواقع المقترحة ضمن قائمة التراث العالمي.

وتمتلك السعودية 5 مواقع تراثية مدرجة في قائمة التراث العالمي وهي: ”موقع الحجر في محافظة العلا، والدرعية التاريخية، وجدة التاريخية، والرسوم الصخرية في جبة والشويمس، وواحة الأحساء“.