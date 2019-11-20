السعودية والإمارات تفوزان بعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة ”اليونسكو“

فازت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة اليوم الأربعاء بعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للتربية والثقافة والعلوم ”اليونسكو”، التابعة للأمم المتحدة.

وقال وزير الثقافة السعودي بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود بعد فوز المملكة بالمقعد، إن هذا الانتخاب يضع السعودية في مكانها الطبيعي، مضيفًا في تغريدة على تويتر: ”نتطلع مع شركائنا للعمل سويًا لتعزيز السلام عبر التربية والعلوم والثقافة والفنون“.

من جانبها قالت نورة الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة في الإمارات بعد إعلان فوز بلادها بمقعد في المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو عبر تغريدة على تويتر: ”سنعمل على توسيع آفاق التعاون الدولي، وتفعيل الحوار مع شركائنا… كلي فخر بفريق الإمارات على هذا المجهود الجبار“

وحصلت السعودية على 113 صوتًا، والإمارات على 107 من الأصوات، تليها من الدول العربية تونس التي حصلت على 103 أصوات.

وينتخب أعضاء المجلس البالغ عددهم 58 عضوًا، لمأمورية تمتد لعامين.