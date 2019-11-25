 ولي العهد السعودي يلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية – إرم نيوز‬‎

ولي العهد السعودي يلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية

ولي العهد السعودي يلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية

المصدر: فريق التحرير

أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية بأن ولي عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان التقى، اليوم الإثنين، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلي.

وبحسب الوكالة، جرى خلال اللقاء ”استعراض أوجه التعاون بين البلدين الصديقين، وخاصة في المجال الدفاعي، ومستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المشتركة المبذولة تجاهها بما يخدم السلم والأمن الدوليين“.

وفي وقت سابق اليوم، أجرى مارك ميلي مباحثات مع عاهل البحرين حمد بن عيسى، في المنامة، وذلك غداة لقائه عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني في العاصمة عمان.

وأفادت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية بأن عاهل البلاد تطرق خلال اللقاء إلى دور الإدارة الأمريكية في دعم أمن واستقرار المنطقة، مؤكدًا دعم بلاده لهذه الجهود.

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