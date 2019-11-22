الأمير محمد بن سلمان يشهد افتتاح ”فورمولا إي“ الدرعية (صور وفيديو)

شهد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الجمعة، انطلاق منافسات سباق ”إيه بي بي فورمولا إي“ التي تستضيفها مدينة الدرعية التاريخية قرب العاصمة الرياض.

وسباق الذي يمثل الجولة الافتتاحية لبطولة ”إيه بي بي فورمولا إي“ للسيارات الكهربائية، التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات ضمن فعاليات موسم الدرعية.

ووفق وكالة الأنباء السعودية، فقد حضر انطلاقة الجولة الافتتاحية للبطولة كل من الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد البحرين، والشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل ملك البحرين، ورئيس وزراء إيطاليا الأسبق ماتيو رينزي، والشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في دولة الإمارات، والشيخ عبدالله بن ناصر الصباح، والشيخ فهد بن ناصر الصباح رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية، ورئيس مجلس الأمة الكويتي الأستاذ مرزوق بن علي الغانم“.

وحظي حضور الأمير اهتمامًا واسعًا من السعوديين ، الذين دشنوا وسم ”#محمد_بن_سلمان_في_الفورميلا”؛ الذي سرعان ما صعد إلى المرتبة الأولى في قائمة ”تريند“ المملكة.

وتداول مغردون مقاطع فيديو للقاءات عفوية بين ولي العهد ومواطنين طلبوا التقاط صور معه.