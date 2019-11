السعودية.. اعتقال متورطين بمضايقة مستخدمي طريق الملك فيصل في تبوك

View this post on Instagram

اعتقلت دوريات الأمن في منطقة #تبوك #السعودية عددًا من المتورطين الذين حاولوا مضايقة وإيذاء مستخدمي طريق #الملك_فيصل بمدينة تبوك. وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك، بحسب موقع ”سبق“، بأن دوريات الأمن تلقت أمس الأول الجمعة بلاغًا عن تعرض مستخدمي طريق الملك فيصل بمدينة تبوك لمضايقة ومحاولات إيذاء من قِبَل عدد من الأشخاص. وأضاف أنه ”تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، ولا تزال الجهات الأمنية تتابع مهامها لتحديد هوية بقية المشاركين“. . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #جديد #لايك #تفاعل #الرياض #جدة #اعتداء #سايرة #جازان #فيديو #ترند #فيديوهات #حوادث #accident #saudi #trend #news #riyadh #video