”2030“.. السعودية تكشف عن نسخة وحيدة من سيارة فارهة وسط تنافس محموم للظفر بها في مزاد مرتقب (فيديو)

كشفت هيئة الترفيه السعودية، مساء اليوم الخميس، عن نسخة وحيدة من سيارة فارهة تحمل اسم ”2030“، في إشارة إلى مشروع التغيير العملاق، الذي تعمل عليه المملكة ويحمل اسم ”رؤية 2030″، وسط تنافس محموم بالظفر بها في مزاد مرتقب.

وعرضت الهيئة السيارة على المنصة الرئيسية لحفل انطلاق معرض السيارات في منطقة الجنادرية قرب العاصمة الرياض، مساء اليوم الخميس، حيث تم إزالة الستار عن السيارة الفارهة لتظهر بلونها وتصميمها الغريب، الذي أثار ذهول الجميع.

وقال رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، إنه تلقى لحد الآن نحو 15 اتصالًا من أشخاص من خارج المملكة يرغبون باقتناء السيارة، التي يُتوقع أن تصل لرقم كبير بالنظر لرمزيتها وارتباطها بخطة التغيير، التي تنشغل بها المملكة.

وبدأ الترقب للسيارة غير المكررة قبل أيام، عندما كشف آل الشيخ عنها خلال وصولها للمملكة وقد تمت تغطيتها بالكامل قبل أن يتم الكشف عن تفاصيلها مع انطلاق فعاليات معرض السيارات.

ويستهدف معرض السيارات الأول من نوعه في السعودية، هواة السيارات المعدلة والكلاسيكية والنادرة، حيث يتم عرض 1200 سيارة تحمل تلك المواصفات.

وسيتاح للراغبين شراء أي من السيارات وتسجيلها في المعرض مباشرة، والذي سيستمر حتى 26 من الشهر الجاري.

ويقام المعرض في منطقة الجنادرية، حيث تم إعداد مضمار للسيارات ومدرج للجمهور ومواقع للعرض بحيث يتاح للزوار التقاط الصور مع السيارات التي سيتم بيعها في المعرض.