سوشيال ميديا الرياضة: بوغبا يتجه لكرة السلة ورونالدينيو يروج لبطولة التيك بول بالسعودية (شاهد)

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

فان دايك يسترجع ذكريات ساوثهامبتون

نشر فاند دايك لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة زميله ساديو ماني عندما كانا في صفوف ساوثهامبتون.

وعلق المدافع الهولندي: ”عندما يلعب فيرجيل وساديو معًا في ساوثهامبتون“.

مارسيللو يقدم نصائحه للتغلب على المشاكل

نشر البرازيلي مارسيللو فيديو له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة زوجته وظهر اللاعب مع زوجته وهو يوجه بعض النصائح من أجل التغلب على الأزمات والمشاكل.

وعلق: ”ماذا عن النظر إلى الحياة بطريقة سعيدة وإيجابية؟ يمكن أن تساعدك ابتسامتك على التغلب على مشاكل الحياة من خلال جلب الفرح للأشخاص الذين تحبهم مثل هذه الأحزان تعتني بآلاف الابتسامات في جميع أنحاء البرازيل وتساهم دائمًا في الفرح لمرضاها“.

جو غوميز يحتفل بعيد زواجه

احتفل جو غوميز لاعب نادي ليفربول الإنجليزي بعيد زواجه الخامس حيث نشر اللاعب صورًا له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة زوجته احتفالًا بعيد زواجهما الخامس.

بوغبا يستمع لنصيحة باتلر ويتجه لكرة السلة

نشر بول بوغبا لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي فيديو له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ وهو يمارس لعبة كرة السلة.

ووجه اللاعب الشكر لجيمي باتلر لاعب نادي شيكاغو بولز السابق قائلًا: ”شكرًا أخي للنصيحة“.

فيرناندو توريس يدعم أطفال الفيضانات

نشر النجم الإسباني فيرناندو توريس فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ وسط أطفال مدينة أما ايتشي اليابانية والتي شهدت فيضانات غزيرة.

وعلق توريس: ”سعيد برؤية الأطفال من أما إيتشي يضحكون مجددًا بعد الفيضانات الغزيرة“.

Happy to see again the kids from Ōmachi laughing after the heavy floods / Feliz por ver otra vez la sonrisa de estos niños que sufrieron las inundaciones de Ōmachi pic.twitter.com/FoxqFUQont — Fernando Torres (@Torres) November 21, 2019

كاسياس يبحث عن آلة الزمن

نشر الحارس الإسباني إيكر كاسياس فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ يسأل فيه عن إمكانية نجاح تجربة آلة الزمن.

وعلق اللاعب: ”لو جاء عالم شبيه بالدكتور براون، لديه آلة زمنية في المرآب، إنه يتيح لك استخدامها، في أي وقت في الزمان والمكان تريد أن تذهب؟“.

Tú vecino, científico parecido al Doctor Brown, tiene una máquina del tiempo en el garaje. Te deja usarla. A qué punto del espacio-temporal te gustaría ir? #maquinadeltiempochallenge pic.twitter.com/eMRoDTLble — Iker Casillas (@IkerCasillas) November 21, 2019

راموس يدعم فاسكيز بعد الإصابة

حرص سيرجيو راموس لاعب نادي ريال مدريد الإسباني على دعم زميله فاسكيز والذي أصيب اليوم بكسر في أصبع قدمه.

وعلق اللاعب عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“: ”ابتهج وتشجع يا فاسكيز، أهلًا وسهلًا بكم مرة أخرى، تيتي نحن ننتظرك“.

Mucho ánimo Luquitas @Lucasvazquez91. En nada estás de vuelta, Tete. ¡Te esperamos! ???????? — Sergio Ramos (@SergioRamos) November 21, 2019

فيجو برفقة الجيل الذهبي لريال مدريد

نشر البرتغالي لويس فيجو نجم ريال مدريد السابق صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ برفقة رباعي ريال مدريد السابق والذين شكلوا أحد الأجيال الذهبية للنادي الملكي وهم لويس فيجو وفيرناندو هيرو وسلجادو.

وعلق فيجو: ”أصدقاء حميمون ولحظات سعيدة دائمًا عندما نكون معًا“.

رونالدينيو يروج لبطولة التيك بول

شارك النجم البرازيلي رونالدينيو ضمن حملة بطولة التيك بول والتي تنظمها المملكة العربية السعودية، حيث نشر اللاعب فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ بهدف الترويج للبطولة.

وعلق رونالدينيو: ”البطولة التيك بول في الرياض من 17 إلى 19 ديسمبر! الاستعداد، بحلول ذلك الوقت“.

O torneio @teqball em Riyadh, de 17 a 19 de dezembro! Prepare-se, até lá! pic.twitter.com/Zmq6sQkvAC — Ronaldinho Gaúcho (@10Ronaldinho) November 21, 2019

رمضان صبحي يجدد النداء للجماهير المصرية

حرص رمضان صبحي على تجديد النداء للجماهير المصرية من أجل حضور نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا غدًا أمام منتخب ساحل العاج، حيث أعاد اللاعب نشر صورة بعنوان مستنينكم عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ والتي سبق وأن نشرها قبل لقاء جنوب إفريقيا في الدور نصف النهائي.

وعلق اللاعب: ”مستنينكم“.