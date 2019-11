سوشيال ميديا الرياضة: بوغبا يتجه لكرة السلة ورونالدينيو يروج لبطولة التيك بول بالسعودية (شاهد)

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

فان دايك يسترجع ذكريات ساوثهامبتون

نشر فاند دايك لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة زميله ساديو ماني عندما كانا في صفوف ساوثهامبتون.

وعلق المدافع الهولندي: ”عندما يلعب فيرجيل وساديو معًا في ساوثهامبتون“.

مارسيللو يقدم نصائحه للتغلب على المشاكل

نشر البرازيلي مارسيللو فيديو له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة زوجته وظهر اللاعب مع زوجته وهو يوجه بعض النصائح من أجل التغلب على الأزمات والمشاكل.

وعلق: ”ماذا عن النظر إلى الحياة بطريقة سعيدة وإيجابية؟ يمكن أن تساعدك ابتسامتك على التغلب على مشاكل الحياة من خلال جلب الفرح للأشخاص الذين تحبهم مثل هذه الأحزان تعتني بآلاف الابتسامات في جميع أنحاء البرازيل وتساهم دائمًا في الفرح لمرضاها“.

جو غوميز يحتفل بعيد زواجه

احتفل جو غوميز لاعب نادي ليفربول الإنجليزي بعيد زواجه الخامس حيث نشر اللاعب صورًا له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة زوجته احتفالًا بعيد زواجهما الخامس.

بوغبا يستمع لنصيحة باتلر ويتجه لكرة السلة

نشر بول بوغبا لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي فيديو له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ وهو يمارس لعبة كرة السلة.

ووجه اللاعب الشكر لجيمي باتلر لاعب نادي شيكاغو بولز السابق قائلًا: ”شكرًا أخي للنصيحة“.

فيرناندو توريس يدعم أطفال الفيضانات

نشر النجم الإسباني فيرناندو توريس فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ وسط أطفال مدينة أما ايتشي اليابانية والتي شهدت فيضانات غزيرة.

وعلق توريس: ”سعيد برؤية الأطفال من أما إيتشي يضحكون مجددًا بعد الفيضانات الغزيرة“.

