الشرطة السعودية تطيح بشاب أطلق النار وسط معهد تعليمي بحفر الباطن

ألقت شرطة المملكة العربية السعودية، الخميس، القبض على شاب عشريني قام بإطلاق النار من سلاح ناري من نوع ”رشاش“، في أحد المعاهد التعليمية الخاصة.
وفي وقت مُبكر من اليوم الخميس، ورد شرطة حفر الباطن، بلاغًا يفيد بإطلاق شاب النار في سط معهد تعليمي، حيثُ قدم البلاغ أحد المتضررين، وهو من وثّق الحادثة بمقطع فيديو.
وظهر الشاب في مقطع الفيديو، الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، في مركبة من نوع ”تويوتا كامري“، ويحمل بيده سلاحًا من نوع ”رشاش“، حيثُ دخل مقر أحد المعاهد التعليمية، وأطلق النار وسطه، قبل أن يفر هاربًا لجهة غير معلومة.
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مقطع فيديو يظهر لحظة اقتحام شاب لأحد المحال التجارية بحفر الباطن، وقيامه بإطلاق النار بسلاح رشاش، إثر خلاف شخصي، وتمكن من الفرار من الموقع. وتناقلت وسائل إعلام أن الجهات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض عليه. . . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #السعودية #حفر_الباطن #جدة #الرياض #حوادث #إطلاق_نار #اعتداء #ضرب #مشاجرة #معتدي #موسم_الرياض #الذوق_العام #قضايا #فيديو #ترند #جديد #تفاعل #saudiarabia #assault #accident #video #trend #news
وبعد تلقّي البلاغ انتقل المختصون من رجال الضبط الجنائي للموقع، وعثر على طلقة حية واحدة للسلاح المستخدم، كما تم رصد آثار لإطلاق النار على مدخل المعهد، التي تسببت بتكسير الزجاج للباب الخارجي، دون أي إصابات بشرية.
وتكللت جهود وبحث بالقبض على الجاني، وتم اتخاذ إجراءات الاستدلال الأولية لإحالة أوراقه للنيابة العامة بحكم الاختصاص، بحسب ما نقل موقع ”سبق“ المحلي عن مصادر لم يسمها.