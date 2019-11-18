تقرير: 600 مليون دولار يوميًا الدخل النفطي للسعودية عام 2019‎

توقع تقرير اقتصادي سعودي ان تجني المملكة نحو 219 مليار دولار من صادرات النفط العام الجاري بمعدل يومي يصل الى 600 مليون دولار.

وأشار تقرير شركة جدوى للاستثمار اليوم الإثنين إلى أن الإيرادات النفطية هذا العام ستكون أقل قليلًا من العام الماضي عندما بلغت نحو 232 مليار دولار لكنها تزيد بشكل كبير عن العامين السابقين بقيمة 171 مليون دولار عام 2017 و137 مليون دولار عام 2016.

وتوقعت جدوى أن تعاود الإيرادات ارتفاعها إلى حوالي 233 مليار دولار عام 2020 نتيجة الزيادة المتوقعة في أسعار النفط وإنتاج السعودية.

ومن المتوقع أن يبلغ إنتاج السعودية من النفط حوالي 10.1 مليون برميل يوميًا هذا العام مقابل 10.3 مليون برميل يوميًا العام الماضي أي ما يقارب من ثلث إنتاج منظمة أوبك البالغ عدد أعضائها 14 عضوًا.

وأظهر التقرير أن متوسط سعر الخام السعودي سيتراجع من حوالي 69 دولارًا للبرميل عام 2019 الى 65 دولارًا هذا العام قبل أن يعاود ارتفاعه الى 67 دولارًا عام 2020 عندما سيبلغ الإنتاج نحو 10.3 مليون برميل يوميًا.

وبيّن التقرير أن تراجع إيرادات صادرات النفط سيؤثر على الميزانية إذ سيرتفع العجز من حوالي 174 مليار ريال ما يعادل 46.5 مليار دولار العام الماضي إلى نحو 196 مليار ريال قرابة 52 مليار دولار العام الجاري قبل أن ينخفض إلى 138 مليار، ريال ما يعادل36.8 مليار دولار عام 2020، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2014 عندما بلغ 96 مليار ريال نحو25.6 مليار دولار نتىيجة الزيادة الحادة في أسعار النفط التي وصلت إلى حوالي 99 دولارًا للبرميل.