”أرامكو“ السعودية ستبيع 1.5% من أسهمها والطرح يقيمها بنحو 1.7 تريليون دولار

أفادت نشرة طرح شركة ”أرامكو“ السعودية، اليوم الأحد، بأن الطرح سيستمر لمدة 18 يومًا تمتد من 17 نوفمبر الجاري وحتى 4 ديسمبر المقبل.

وستعلن ”أرامكو“ عدد الأسهم والنسبة النهائية للطرح بعد فترة بناء سجل أوامر الاكتتاب، علمًا بأن السعر الاسترشادي لطرح أرامكو 30-32 ريالا للسهم.

وقالت ”أرامكو“ في وثيقة لها إنها ستعرض 1.5% من الشركة في الطرح العام الأولي المحلي، أي نحو 3 مليارات سهم، بسعر استرشادي بين 30 ريالا (8 دولارات) و32 ريالاً، مما يعني تقييما للطرح الأولي يصل إلى 96 مليار ريال (25.60 مليار دولار) عند سقف النطاق السعري المعلن.

وحددت ”أرامكو“ نطاقاً سعرياً لإدراجها بما يقدر تقييم شركة النفط العملاقة بين 1.6 و1.7 تريليون دولار، أي أقل من التريليوني دولار التي كان ولي العهد السعودي يستهدفها سابقاً، لكن بما قد يجعله رغم ذلك أكبر طرح عام أولي في العالم.

ووفقاً لحسابات نشرتها ”رويترز“، فإن تقييم شركة ”أرامكو“ سيبلغ 1.7 تريليون دولار عند سقف النطاق السعري المعلن.

وقال مصدران مطلعان إن ”أرامكو“ لا تنوي تسويق طرحها العام الأولي المحلي في الولايات المتحدة.

وكانت الشركة قد أفادت في نشرة الطرح الصادرة في وقت سابق من الشهر الجاري أنها ستبيع الأسهم وفقًا لقاعدة تسمح لجهة طرح غير أمريكية بطرق سوق الولايات المتحدة.

لكن المصدرين قالا إن ”أرامكو“ لن تستند لتلك القاعدة، مما يعني أنها لن تسوق الأسهم في الولايات المتحدة.

وقد تتفوق ”أرامكو“ على الحصيلة القياسية التي جمعتها شركة ”علي بابا“ الصينية العملاقة للتجارة الإلكترونية في طرحها الأولي ببورصة نيويورك في 2014 وبلغت 25 مليار دولار.