السعودية تعلن وفاة الأمير تركي بن عبدالله بن سعود بن ناصر بن فرحان

أعلن الديوان الملكي السعودي، في ساعة مبكرة من اليوم السبت، وفاة الأمير تركي بن عبدالله بن سعود بن ناصر بن فرحان آل سعود.

ونعى أمراء من الأسرة الحاكمة للمملكة، الأمير الراحل عبر حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي قبل أن تنهال عليهم عبارات التعازي والمواساة.

لله ما أخذ ولله ما أعطى إنالله وإنا إليه راجعون انتقل إلى رحمة الله خالي الامير تركي بن عبدالله بن سعود بن ناصر وسوف تقام الصلاة عليه للنساء بعد صلاة الظهر في مسجد التخصصي والرجال بعد صلاة العصر في جامع الامام تركي الله يغفر له ويرحمه وجعل ماجاه تكفير ويرحم والدتي وجميع المسلمين pic.twitter.com/34FIDaPwcy — سعود بن عبدالعزيز (@saud_A_alsaud) November 15, 2019

لله ما أخذ ولله ما أعطى إنالله وإنا إليه راجعون انتقل إلى رحمة الله سمو الأمير تركي بن عبدالله بن سعود بن ناصر وسوف تقام الصلاة عليه للنساء بعد صلاة الظهر في مسجد التخصصي والرجال بعد صلاة العصر في جامع الامام تركي الله يغفر له ويرحمه وجعل ماجاه تكفير .#الرياض pic.twitter.com/N7p2LKlG0R — خالد ‏الدوسري Khaled.a. Aldosary (@scs_17) November 15, 2019

وقال الديوان الملكي في بيان له، إن صلاة الجنازة ستُقام على جثمان الأمير الراحل بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

ولم ترد تفاصيل عن أسباب وفاة الأمير تركي، ولا معلومات عن حياته الشخصية، فيما يبدو أنه بعيد عن المناصب الرسمية والحياة العامة.

وأظهرت صورة متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للأمير الراحل جالساً على كرسي متحرك، دون معرفة تاريخ التقاطها ومدى صحتها.

إنالله وإنا إليه راجعون

انتقل إلى رحمة الله سيدي صاحب السمو الامير #تركي_بن_عبدالله_بن_سعود_بن_ناصر_بن_فرحان_آل_سعود رحمه الله

وسوف تقام الصلاة عليه للنساء بعد صلاة الظهرفي مسجد التخصصي والرجال بعدصلاة العصرفي جامع الامام تركي الله يغفر له وجعل ماجاه تكفيرله pic.twitter.com/z9qR7T6xaC — محمد بن دخيل المالكي????????MBS 穆罕默德 爱力马立剋 (@mdmksa) November 15, 2019

وينتمي الأمير الراحل لفرع الأمير فرحان بن سعود، وهو أخ للأمير محمد بن سعود الذي أسس الدولة السعودية الأولى في منتصف القرن الثامن عشر قبل أن تتشكل المملكة بشكلها الحالي قبل نحو ثمانين عاماً على يد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود.