 السعودية تعلن وفاة الأمير تركي بن عبدالله بن سعود بن ناصر بن فرحان – إرم نيوز‬‎

السعودية تعلن وفاة الأمير تركي بن عبدالله بن سعود بن ناصر بن فرحان

السعودية تعلن وفاة الأمير تركي بن عبدالله بن سعود بن ناصر بن فرحان

المصدر: الرياض- إرم نيوز

أعلن الديوان الملكي السعودي، في ساعة مبكرة من اليوم السبت، وفاة الأمير تركي بن عبدالله بن سعود بن ناصر بن فرحان آل سعود.

ونعى أمراء من الأسرة الحاكمة للمملكة، الأمير الراحل عبر حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي قبل أن تنهال عليهم عبارات التعازي والمواساة.

وقال الديوان الملكي في بيان له، إن صلاة الجنازة ستُقام على جثمان الأمير الراحل بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

ولم ترد تفاصيل عن أسباب وفاة الأمير تركي، ولا معلومات عن حياته الشخصية، فيما يبدو أنه بعيد عن المناصب الرسمية والحياة العامة.

وأظهرت صورة متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للأمير الراحل جالساً على كرسي متحرك، دون معرفة تاريخ التقاطها ومدى صحتها.

وينتمي الأمير الراحل لفرع الأمير فرحان بن سعود، وهو أخ للأمير محمد بن سعود الذي أسس الدولة السعودية الأولى في منتصف القرن الثامن عشر قبل أن تتشكل المملكة بشكلها الحالي قبل نحو ثمانين عاماً على يد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود.

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