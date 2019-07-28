الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز

أعلن الديوان الملكي السعودي، مساء اليوم الأحد، وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود، الأخ غير الشقيق للملك سلمان بن عبدالعزيز.

وقال الديوان الملكي في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، إنه سيُصلَّى على جثمان الأمير الراحل بعد صلاة العشاء من يوم الاثنين في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

والأمير بندر من مواليد العام 1923، وهو أكبر أبناء الملك عبدالعزيز الذين ظلوا على قيد الحياة قبل أن يُعلن عن وفاته اليوم.

ونعى أمراء من الأسرة الحاكمة في السعودية، في وقت سابق من اليوم الأحد، الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود، الذي وافته المنية عن عمر ناهز الـ 96 عامًا.

وظل الأمير بندر طوال حياته، بعيدًا عن أمور الحكم والمناصب الرسمية.