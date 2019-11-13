 مروة الخزيم أول امرأة تترأس مكتبا خارجيا في شركة أرامكو (صورة) – إرم نيوز‬‎

مروة الخزيم أول امرأة تترأس مكتبا خارجيا في شركة أرامكو (صورة)

مروة الخزيم أول امرأة تترأس مكتبا خارجيا في شركة أرامكو (صورة)

المصدر: رويترز

قال مصدران مطلعان، اليوم الأربعاء، إن أرامكو السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، عينت أول امرأة لرئاسة مكتب خارجي.

وقال المصدران إن مروة الخزيم ستتولى رئاسة أرامكو آسيا سنغافورة بداية من ديسمبر/ كانون الأول خلفا لنادر العرفج.

ووفقًا لحسابها على ”لينكد“، فإن الخزيم تشغل حاليًا منصب مدير سلسلة الإمداد في شركة أرامكو للكيماويات الوحدة التابعة لأرامكو.

ويأتي تعيينها قبل بدء أرامكو، الشركة الأكثر ربحية في العالم، بيع أسهم في السابع عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني في طرح عام أولي، قد يجمع بين 20 و40 مليار دولار.

ولم ترد أرامكو على الفور على رسالة عبر البريد الإلكتروني تطلب التعقيب.

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