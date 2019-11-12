أرامكو: كلفة إنتاج النفط في السعودية الأرخص عالميًا

أظهرت نشرة الاكتتاب العام الأولي التي أصدرتها شركة أرامكو السعودية أن تكلفة استخراج النفط في السعودية والكويت هي الأرخص بالعالم في حدود 17 دولارًا للبرميل، بينما تتراوح في روسيا بين 42 و44 دولارًا للبرميل.

وتأتي حسابات تكلفة إنتاج النفط في نطاق الاعتبارات التي تحكم ما يسمى بـ“سعر التعادل للنفط“.

ونقلت شبكة ”آر تي“ الإخبارية الروسية عن نشرة ”أرامكو“ أن تكلفة الإنتاج النفطي في الولايات المتحدة والهند والصين وأذربيجان وانغولا وتايلاند وكازخستان، تعتبر أعلى منها في روسيا.

وأصدرت ”أرامكو“ منتصف ليل السبت الماضي نشرة الاكتتاب العام الأولي، بعد موافقة هيئة سوق المال السعودي، متضمنة تخصيص 0.5% من مجموع الطرح الأولي للأفراد، من خلال سوق ”تداول “ السعودي، مع تحديد 17 نوفمبر/تشرين موعدًا لبدء شراء أسهم في الشركة وحتى الرابع من ديسمبر 2019.