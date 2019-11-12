”أمن الدولة“ السعودي يحقق في فيديو ترويجي عدّ النسوية تطرفًا

قال جهاز ”رئاسة أمن الدولة“ في السعودية اليوم الثلاثاء، إن تعريفًا رسميًا تم نشره قبل أيام لأشكال التطرف، تضمن أخطاءً عديدة، في إشارة على ما يبدو لمصطلح ”النسوية“ الذي ورد ضمن أنواع التطرف بجانب مفاهيم مثل التكفير، وأثار جدلًا واسعًا.

ونقلت قناة ”الإخبارية“ الحكومية، عن الجهاز الأمني قوله: ”القائمون على الفيديو الترويجي الذي بثه موقع الإدارة العامة لمكافحة التطرف، لم يوفقوا في إعداده نظرًا للأخطاء العديدة التي أوردها في تعريف التطرف“.

رئاسة أمن الدولة: القائمون على الفيديو الترويجي الذي بثه موقع الإدارة العامة لمكافحة التطرف لم يوفقوا في إعداده نظرا للأخطاء العديدة التي أوردها في تعريف التطرف #الإخبارية #عاجل pic.twitter.com/mrISqBXAcR — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 12, 2019

وأضافت عبر ”تويتر“ ”تبين أن من قام به ونشره تصرف بشكلٍ فردي جانب الصواب ما استدعى التحقيق في ذلك واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة التعامل مع الإعلام الجديد“.

رئاسة أمن الدولة: تبين أن من قام به ونشره تصرف بشكلٍ فردي جانب الصواب مما استدعى التحقيق في ذلك واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة التعامل مع الإعلام الجديد #الإخبارية #عاجل — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 12, 2019

وكانت الإدارة العامة لمكافحة التطرف، التابعة لجهاز ”رئاسة أمن الدولة“، قد نشرت قبل أيام عبر ”تويتر“، تعريفًا للتطرف وطريقة معرفة الشخص المتطرف، أوردت فيه مصطلح ”النسوية“ كشكل من أشكال التطرف، بجانب مصطلحات ”الإلحاد“ و“الشذوذ الجنسي (المثلية الجنسية)“ و“الإباحية“، مساويةً بين تلك المفاهيم ومفاهيم مثل ”التكفير“.

وحذفت الإدارة الأمنية الفيديو التعريفي الذي نشرته بعد بيان ”رئاسة أمن الدولة“ الأخير، في تراجع عن ذلك التصنيف الذي لقي تداولًا لافتًا في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية والعالمية، وشكل دليلًا رسميًا استند عليه كثير من المدونين السعوديين في انتقاد نساء المملكة المحسوبات على ”النسوية“.

وفي موقع ”تويتر“ الذي طالما كان وسيلةً شهيرةً لمطالب الناشطات السعوديات المحسوبات على ”النسوية“ في السنوات الماضية لمنح النساء مزيدًا من الحقوق، تلقت أولئك الناشطات انتقادات وهجومًا حادًا لم يجد من يقف ضده بشكل واضح.

وذهبت صحيفة ”الوطن“ المحلية لأبعد من ذلك، ونقلت عن أحد المحامين أن النساء المصنفات ضمن النسوية سيواجهن الآن عقوبات بالسجن والجلد، قبل أن تضطر الصحيفة لحذف الخبر بعد أن نفت ”رئاسة أمن الدولة“ ما أوردته الصحيفة اليومية.

رئاسة أمن الدولة: ما نشرته صحيفة الوطن بتاريخ 11 نوفمبر 2019 تحت عنوان "عقوبات مغلظة للنسويات تصل إلى السجن والجلد" عارٍ عن الصحة #الإخبارية — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 12, 2019

وقال معارضو تصنيف ”النسوية“ ضمن أشكال التطرف، إنه نعت لتيار واسع فيه معتدلون ومتعصبون لأفكارهم.

والنسوية أو الأنثوية، هي مصطلح يُطلق على مجموعة مختلفة من النظريات الاجتماعية، والحركات السياسية، والفلسفات الأخلاقية، التي تستهدف تحقيق مساواة تامة بين الرجال والنساء.

وبرز مصطلح النسوية في السعودية منذ عدة سنوات عندما استغلت الناشطات السعوديات المدافعات عن حقوق النساء التطور التقني الهائل في وسائل الاتصالات وظهور مواقع التواصل الاجتماعي، للترويج لأفكار تدعو لمنح نساء المملكة مزيدًا من الحقوق التي تتمتع بها النساء في غالبية دول العالم.

وواجهت تلك المطالب في بداياتها اعتراضات واسعة في المجتمع السعودي المحافظ، قبل أن تتبنى البلاد نهجًا انفتاحيًا على المستوى الاجتماعي والثقافي، وتمنح النساء كثيرًا من الحقوق كنَّ محرومات منها، مثل حرية السفر وقيادة السيارة.