من هو عماد المنصوري المتهم بالوقوف خلف هجوم حديقة الملز في السعودية؟ (صورة)

تداول مغردون سعوديون في موقع ”تويتر“، اليوم الثلاثاء، صورة لبطاقة إقامة لوافد يمني في السعودية، قيل إنه المسؤول عن هجوم حديقة الملز وسط الرياض أمس الاثنين، الذي استهدف فرقة استعراضية وخلّف إصابات بين أفرادها.

من هو عماد المنصوري منفذ عملية الطعن في حديقة الملز بالسعودية؟ (صورة) تم النشر بواسطة ‏Erem News إرم نيوز‏ في الثلاثاء، ١٢ نوفمبر ٢٠١٩

واكتفت شرطة منطقة الرياض بالإعلان عن ضبط منفذ الهجوم بسكين على الفرقة خلال أدائها استعراضًا على مسرح في حديقة الملك عبدالله بمنطقة الملز في الرياض، وقالت إنه يمني الجنسية يبلغ من العمر 33 عامًا.

لكن مغردين سعوديين يقولون إن المتهم في الحادثة غير المسبوقة يدعى عماد عبدالقوي ثعبان المنصوري، وهو من مواليد العام 1986.

ووفق صورة بطاقة الإقامة المتداولة، فإن المتهم المنصوري يعمل في قطاع الإنشاءات، تحت مسمى ”عامل معماري“.

وورد اسم ”مؤسسة آفاق المستقبل“ على أنها الجهة التي يعمل عندها المتهم المنصوري.

ولم ترد تأكيدات رسمية للمعلومات المتداولة حول كون المنصوري هو بالفعل منفذ الهجوم، فيما لا يمكن لـ ”إرم نيوز“ التثبت من صحة كل ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي.

ولا تزال دوافع الهجوم الذي تسبب بإصابة امرأة ورجلين من فرقة استعراضية كانت تؤدي عرضًا حيًا أمام الجمهور، مجهولة.

وكان العرض المسرحي جزءًا من مئات الفعاليات التي تشهدها أماكن مختلفة من العاصمة ضمن ”موسم الرياض“ الترفيهي الذي يمتد على مدى 70 يومًا ويعكس جانبًا من الانفتاح الذي تعيشه البلاد.