وعد ترد على منتقديها بعد احتضانها الفائز ببرنامج ”نجم السعودية“ (فيديو)

ردت الفنانة السعودية وعد على الانتقادات التي تعرضت لها عقب احتضانها الشاب الفائز في برنامج اكتشاف المواهب ”نجم السعودية“ ، باعتبارها عضو لجنة تحكيم، موضحة أن ردة الفعل طبيعية لأنها تعتبره ابنها.

ووصفت وعد منتقديها بأعداء النجاح، مضيفة ”لكل فنان ناجح مجموعة من الناس تحاول تشويه صورته أو تعمل على تضخيم الأمور من أجل تحقيق شهرة من وراء مهاجمتها لهذا المشهور“، مؤكدة أنها لا تعير اهتمامًا لمثل هذه النوعية من الناس .

وقالت، في تصريحات تليفزيونية، إنها سبق وأن تعرضت للنصب مرتين أثناء محاولتها لاستثمار أموالها، حيث تعرضت للنصب في لبنان أثناء قيامها بعمل مصنع للمجوهرات.

وأوضحت أنها وجدت العقارات هو الاستثمار الآمن لها، خاصة بعد تعرضها للنصب في أكثر من مجال، وهو ما كبدها خسائر فادحة.

أما عن عمليات التجميل، أوضحت وعد أنها سبق وأن أجرت عمليتي تجميل لشفط الدهون الزائدة من منطقة الذراعين ونحت وجهها، هذا بالإضافة إلى تعرضها لتشوه في وجهها بسبب قيام طبيبة بتضليلها وحقن وجهها بفيلر دائم، وهو ما احتاج لوقت كبير في علاج آثاره.

وكانت قد أصيبت الفنانة السعودية، وعد، بحالةٍ من الفزع بسبب موقف حدث معها أثناء إقامتها داخل أحد الفنادق في لندن، موضحةً أنَّ هناك شخصًا ”مخمورًا“ أجنبي الجنسية اقتحم غرفتها بشكلٍ مرعب، ومن شدة الطرق على الباب استيقظت من نومها؛ ما أصابها بحالةٍ من الرعب.

وقالت عبر مقطع فيديو في تطبيق سناب شات، إنَّ هذا الشخص كان لديه إصرارٌ كبيرٌ على اقتحام غرفتها، لذا قامت بإبلاغ الفندق على الفور لإرسالِ رجال الأمن للتعامل مع هذا الرجل الذي فقد صوابه بسبب تناوله الكحول.