 بالفيديو.. السلطان قابوس يستقبل الأمير خالد بن سلمان – إرم نيوز‬‎

بالفيديو.. السلطان قابوس يستقبل الأمير خالد بن سلمان

بالفيديو.. السلطان قابوس يستقبل الأمير خالد بن سلمان

المصدر: فريق التحرير

استقبل السلطان قابوس بن سعيد، مساء اليوم الإثنين، في قصر بيت البركة، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع السعودي، الذي يزور السلطنة حاليًا.

وقالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية: إن الأمير خالد نقل للسلطان قابوس تحيات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الذي تمنى له ”دوام الصحة والعافية وللشعب العماني مزيدًا من التقدم والازدهار“.

وكان الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز قد أجرى في وقت سابق اليوم مباحثات مع مسؤولين في سلطنة عُمان، التي وصلها الإثنين، في زيارة رسمية هي الأولى منذ توليه منصب نائب وزير الدفاع في المملكة.

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