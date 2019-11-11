بالفيديو.. السلطان قابوس يستقبل الأمير خالد بن سلمان

استقبل السلطان قابوس بن سعيد، مساء اليوم الإثنين، في قصر بيت البركة، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع السعودي، الذي يزور السلطنة حاليًا.

السلطان قابوس يستقبل الأمير خالد بن سلمان في قصر بيت البركة#إرم_نيوز pic.twitter.com/FQQYvKoFqz — إرم نيوز (@EremNews) November 11, 2019

وقالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية: إن الأمير خالد نقل للسلطان قابوس تحيات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الذي تمنى له ”دوام الصحة والعافية وللشعب العماني مزيدًا من التقدم والازدهار“.

وكان الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز قد أجرى في وقت سابق اليوم مباحثات مع مسؤولين في سلطنة عُمان، التي وصلها الإثنين، في زيارة رسمية هي الأولى منذ توليه منصب نائب وزير الدفاع في المملكة.