 الأمير خالد بن سلمان يزور سلطنة عُمان لأول مرة كنائب لوزير الدفاع – إرم نيوز‬‎

الأمير خالد بن سلمان يزور سلطنة عُمان لأول مرة كنائب لوزير الدفاع

الأمير خالد بن سلمان يزور سلطنة عُمان لأول مرة كنائب لوزير الدفاع

المصدر: فريق التحرير

أجرى نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، مباحثات مع مسؤولين في سلطنة عُمان، والتي وصلها، اليوم الإثنين، في زيارة رسمية، هي الأولى منذ توليه منصب وزير الدفاع في المملكة.

وبحسب حساب التوجيه المعنوي التابع لوزارة الدفاع العُمانية، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر،“عقد الأمير خالد بن سلمان مباحثات مع السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع في السلطة، في مقر الوزارة“.  

وأشار الحساب أيضًا إلى أن الضيف السعودي“استُقبل من طرف الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، حيث تم خلال المقابلة تبادل الأحاديث حول مسيرة العلاقات الأخوية التي تربط السلطة بالمملكة العربية السعودية“. 

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