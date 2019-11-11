الأمير خالد بن سلمان يزور سلطنة عُمان لأول مرة كنائب لوزير الدفاع

أجرى نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، مباحثات مع مسؤولين في سلطنة عُمان، والتي وصلها، اليوم الإثنين، في زيارة رسمية، هي الأولى منذ توليه منصب وزير الدفاع في المملكة.

وبحسب حساب التوجيه المعنوي التابع لوزارة الدفاع العُمانية، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر،“عقد الأمير خالد بن سلمان مباحثات مع السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع في السلطة، في مقر الوزارة“.

عُقدت بمقر #وزارة_الدفاع بمعسكر بيت الفلج ظهر اليوم جلسة مباحثات رسمية بين معالي السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية. pic.twitter.com/mlai1RAdvQ — التوجيه المعنوي (@MG_MOD_OMAN) November 11, 2019

وأشار الحساب أيضًا إلى أن الضيف السعودي“استُقبل من طرف الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، حيث تم خلال المقابلة تبادل الأحاديث حول مسيرة العلاقات الأخوية التي تربط السلطة بالمملكة العربية السعودية“.