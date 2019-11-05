ولي العهد السعودي: ”اتفاق الرياض“ خطوة نحو إنهاء الحرب في اليمن (فيديو)

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، إنّ ”اتفاق الرياض“ الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي ”خطوة نحو الحل السياسي، وإنهاء الحرب في اليمن“.

وأضاف الأمير محمد بن سلمان، في كلمة خلال مراسم توقيع الاتفاق، أنّ ”الرياض بذلت كل الجهود لرأب الصدع بين الأشقاء في اليمن بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين“، مشيرًا إلى أنّ ”الاتفاق سيكون فاتحة جديدة لاستقرار اليمن“.

وأكد بن سلمان أنّ ”شغلنا الشاغل هو نصرة اليمن الشقيق استجابة لدعوة الحكومة الشرعية“، مشيدًا في الوقت نفسه بدور الإمارات في إنجاز الاتفاق، قائلًا: إنّ ”الإمارات قدمت تضحيات جليلة في ساحة الشرف مع جنود السعودية ودول التحالف“.

وشهدت الرياض مساء اليوم الثلاثاء مراسم توقيع اتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، بحضور الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.