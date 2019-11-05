محمد بن زايد يصل السعودية لحضور مراسم توقيع ”اتفاق الرياض“ (صور)

وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات والوفد المرافق له إلى العاصمة السعودية الرياض، اليوم الثلاثاء.

وكان في استقبال الشيخ محمد بن زايد الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير دولة الإمارات لدى المملكة، وفق ما نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“.

وأعلن السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، في وقت سابق، أن مراسم توقيع اتفاق الرياض ستجرى بقيادة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وحضور كل من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.