تعرف على كيفية شراء أسهم أرامكو

عرضت شركة أرامكو عبر موقعها الإلكتروني للمهتمين كيفية المشاركة في اكتتاب أسهم الشركة المطروحة، وذلك عبر عدد من الخطوات.

والخطوة الأولى تستوجب على الراغب في الاكتتاب امتلاك حساب جارٍ في أي من البنوك المشاركة.

فيما أشارت الخطوة الثانية إلى ضرورة زيارة الموقع الالكتروني ipo.saudiaramco.com للاطلاع على المعلومات المتعلقة بالطرح الأولي وكيفية التقدم بطلب الاكتتاب مباشرة عبر البنك الذي تتعامل معه.

وتوضح الخطوة الثالثة ضرورة الاطلاع على نشرة الإصدار ومناقشة القرار مع المستشار المالي الخاص بكل مستثمر، ثم تحديد المبلغ الذي يرغب الشخص باستثماره وفق الحد الأعلى للنطاق السعري المحدد، وفي حال كان السعر أقل فيمكن استرداد الفائض أو شراء المزيد من الأسهم.

والنطاق السعري هو قيمة الحد الأدنى والحد الأعلى لسعر السهم الواحد ضمن الطرح العام الأولي، وسوف يتم الإعلان عن النطاق السعري خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ولن يتعدى سعر السهم النطاق المحدد في نهاية فترة الاكتتاب.

أما الخطوة الرابعة فتشير إلى تحديد المستوى الإجمالي للطلب ما إذا كان سيحصل المستثمر على كامل الأسهم التي حددها في طلب الاكتتاب أم لا، وسوف تتم إعادة فائض أموال الاكتتاب للمستثمر دون خصم أو اقتطاعات.

وتشير الخطوة الخامسة إلى أنه يمكن مراقبة سعر سهم أرامكو السعودية بمجرد بدء عملية التداول.