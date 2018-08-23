السعودية تنفي إلغاء الطرح الأولي العام لشركة أرامكو

نفى وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في السعودية، خالد بن عبدالعزيز الفالح، وجود نية لإلغاء الطرح الأولي العام لشركة “أرامكو”.

وجاءت تصريحات الفالح –وهو رئيس مجلس إدارة أرامكو– ردًا على ما تناقلته عدد من وسائل الإعلام عن نية إلغاء الطرح الأولي العام لأرامكو.

وقال الوزير السعودي إن “الحكومة لا تزال ملتزمة بالطرح الأولي العام لأرامكو السعودية، وفق الظروف الملائمة، وفي الوقت المناسب الذي تختاره الحكومة”، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأشار إلى أن “الإطار الزمني للطرح سيعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك مناسبة أوضاع السوق لتنفيذ عملية الطرح، وكذلك عملية استحواذ محتملة في قطاع التكرير والكيميائيات ستقوم بها الشركة بتوجيه من مجلس إدارتها خلال الأشهر القليلة المقبلة”.

وفي إطار الاستعدادات للطرح الأولي العام لأرامكو السعودية، اتخذت الحكومة عدة إجراءات مهمة من بينها إصدار نظام ضريبة المواد الهيدروكربونية، وإعادة إصدار اتفاقية امتياز حصرية، وتعيين مجلس إدارة جديد للشركة، إضافة إلى إجراءات أخرى من أجل حماية مصالحها ومصالح المستثمرين المحتملين.