أسهم مجانية لبعض السعوديين بعد اكتتاب أرامكو

أعلنت شركة أرامكو عن أن بعض المكتتبين السعوديين الأفراد ممن يحتفظون بملكية أسهمهم في الشركة بشكل مستمر ودون انقطاع لمدة 180 يومًا (6 أشهر)، سيحصلون على سهم مجاني لكل 10 أسهم يشترونها عند الاكتتاب بما يصل إلى 100 سهم مجاني.

ووصف نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ إعلان أرامكو بـ ”الخطوة المهمة والجريئة“.

فيما اعتبر آخرون أن إيراد كلمة ”بعض“ في إعلان آرامكو بـ ”غير مفهومة“، مطالبين بمزيد من الشفافية في منح الأسهم المجانية.

وقال الخبير السعودي عبدالرحمن الشريدة إن ضوابط ”منح أسهم مجانية ستشمل كلاً من: المرأة المطلقة، أو الأرملة التي لديها أطفال، سعوديون قاصرون“.

ومن المتوقع أن يبدأ بيع الأسهم في شهر ديسمبر المقبل.

وقالت شركة أرامكو إنه يحق للسعوديین ولمواطني دول مجلس التعاون الخلیجي، وبعض الأجانب المقیمین في المملكة المشاركة من خلال حساب مصرفي أو محفظة استثمارية لدى أحد البنوك المشاركة في الطرح.

وكانت شركة ”أرامكو“ قد أعلنت عن أن سعر شراء جميع المكتتبين للأسهم وعدد الأسهم المبيعة ونسبتها، ستتحدد في نهاية فترة بناء سجل أوامر الاكتتاب.

وخلال طرحها العام الأولي، بإعلانها عن نيتها الإدراج في بورصة الرياض، الأحد، قالت أضخم شركة نفط بالعالم، إنها ”تنوي الإعلان عن توزيعات نقدية إجمالية لحملة الأسهم العادية بما لا يقل عن 75 مليار دولار للعام 2020“.

وأفادت ”أرامكو“، بأن ”الطرح يتكون من بيع جزء من أسهم الحكومة السعودية وسيقتصر على الأسهم القائمة، وأن الحكومة ستخفض من يناير 2020 رسوم الامتياز على إنتاج النفط والخام والمكثفات إلى 15% من 20% من سعر برنت بما يصل إلى 70 دولارًا للبرميل“.

وأوضحت الشركة أنها ”اتفقت مع الحكومة على زيادة رسم الامتياز الحدي إلى 45% من 40% من سعر برنت فوق 70 دولارًا للبرميل وحتى 100 دولار، كما اتفقت مع الحكومة على زيادة رسم الامتياز الحدي إلى 80% من 50% من سعر برنت فوق 100 دولار للبرميل“.