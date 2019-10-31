مسؤول إيراني: الإفراج عن 19 صيادًا اخترقوا المياه السعودية

قال مسؤول إيراني محلي، اليوم الخميس، إن السلطات السعودية أفرجت عن 19 صيادًا من محافظة بوشهر (جنوب البلاد)، أوقفهم خفر السواحل السعودي أوائل العام الجاري بعد اختراقهم المياه السعودية.

وأكد رئيس مكتب ممثلية وزارة الخارجية الإيرانية بمحافظة بوشهر، سيد علي أصغر عربلو، أن مشاورات دبلوماسية أسفرت عن ”الإفراج عن 19 صيادًا كانوا يستقلون لنشي صيد يتبعان ميناءَ رستمي بمحافظة بوشهر، وذلك بعد توقيفهم من قبل قوات خفر السواحل السعودية أوائل العام الجاري“.

ونقلت وكالة أنباء ”تسنيم“ المحلية عن عربلو قوله، إن توقيف الصيادين الإيرانيين كان نتيجة اختراقهم الحاجز الحدودي مع السعودية أثناء إبحارهم في مياه الخليج، لافتًا إلى أن حالة الطقس وقتها دفعت أحد اللنشين، وكان يقل 11 صيادًا بالاقتراب من الحدود المائية للسعودية.

وأشار إلى أن اللنش الآخر كان يقل 8 صيادين تحرك من ميناء رستمي بمنطقة تنغستان التابعة لبوشهر في يناير من العام الجاري، فيما جرى توقيفه واحتجاز طاقمه هو الآخر من قبل خفر السواحل السعودي.

وكشف أن الصيادين الـ 19 المفرج عنهم وصلوا صباح اليوم الخميس إلى ميناء رستمي، داعيًا الصيادين الإيرانيين بعدم تجاوز الحدود المائية بمياه الخليج لعدم التعرض للتوقيف والاحتجاز.

ولفت رئيس مكتب ممثلية وزارة الخارجية بمحافظة بوشهر إلى أن هناك لنش صيد آخر يتبع محافظة بوشهر محتجز من قبل السلطات السعودية، وأن هناك مساعي دبلوماسية لطهران للإفراج عن الصيادين واللنشين في القريب العاجل.