الخارجية الباكستانية: مباحثات خان في الرياض وطهران ”مشجعة“‎

المصدر: أ ف ب

أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أنّ المباحثات التي أجراها رئيس الوزراء عمران خان في طهران والرياض كانت ”مشجعة“ بعد زيارة للبلدين، ربطتها تقارير إعلامية بمحاولة نزع فتيل التوتر في الخليج.

وقال وزير الخارجية الباكستاني محمود قرشي إنّ ”مباحثاتنا كانت مشجعة والرد الذي تلقيناه في البلدين فاق توقعاتنا“.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي بعد زيارة خان للرياض: أنّ ”القيادة الإيرانية أبلغتنا أنها لا تريد التصعيد وتأمل أن تحل المسألة سلميًا“.

وتابع: ”قادة إيران قالوا إنهم مستعدون ذهنيًا لحوار سواء مباشر، أو عبر وساطة طرف ثالث.. لقد نقلنا للقيادة السعودية موقف باكستان في المسألة وآراء إيران.. أنا مرتاح تمامًا لأقول إن غيوم الحرب والنزاعات التي حلت مؤخرًا تتلاشى“.

واختتم الوزير الوزير الباكستاني قائلًا: ”لقد تم تحقيق بداية جيدة هناك آلية للمضي قدمًا ونحن منخرطون في مناقشة هذا الأمر“.

وكان خان قد قال الشهر الماضي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب منه المساعدة بنزع فتيل التوتر مع إيران، بعدما حمّلتها واشنطن مسؤولية الهجوم على أكبر منشأة لمعالجة النفط في العالم في السعودية، يوم 14 سبتمبر/ أيلول.