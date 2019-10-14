السعودية تمنح 4 تراخيص استثمارية لشركات روسية

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قال وزير التجارة والاستثمار السعودي إن بلاده منحت، اليوم الإثنين، أربعة تراخيص استثمار لشركات روسية متخصصة في البناء والعقار وتقنية المعلومات والاستشارات المالية والهندسة المعمارية. وأوضح الوزير ماجد عبدالله القصبي، عبر ”تويتر“، أنه شارك في منتدى المديرين التنفيذيين السعودي الروسي، الذي تزامن مع زيارة يقوم بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المملكة، وحضره مسؤولون حكوميون…