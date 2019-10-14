معاون بوتين ينتقد العملية التركية شمال سوريا ويتعهد بإجراء روسي 

أبدى يوري أوشاكوف المعاون في الكرملين، اليوم الإثنين، انتقادًا للتوغل التركي العسكري شمال سوريا، مبينًا أنه ”ليس متوافقًا تمامًا مع وحدة الأراضي السورية.

وجاء تعليق أوشاكوف على العملية التي بدأتها أنقرة الأسبوع الماضي خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرسمية إلى الرياض.

وردًا على سؤال من أحد الصحفيين عما إذا كانت هذه العملية تتفق مع وحدة الأراضي السورية التي أكدت روسيا مرارًا رغبتها في احترامها، قال أوشاكوف: ”ليس تمامًا“، مشيرًا إلى أن موسكو تعتزم ”القيام بشيء“ دون أن يحدده.

وذكرت وكالات أنباء روسية أن فاليري جيراسيموف رئيس الأركان العامة للجيش الروسي أجرى، اليوم الإثنين، محادثات هاتفية مع الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة.

وجاء الاتصال بعد إعلان الولايات المتحدة سحب باقي قواتها من شمال سوريا، وذكرت الوكالات أن الاتصال الهاتفي ركز على القضايا ”ذات الاهتمام المشترك“.