السعودية توضح تفاصيل استقبال تعزيزات عسكرية أمريكية

كشف مصدر مسؤول بوزارة الدفاع السعودية، اليوم السبت، أن المملكة قررت استقبال تعزيزات عسكرية أمريكية إضافية في إطار العمل المشترك بين البلدين.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، قد أعلنت أمس الجمعة أنها تخطط لإرسال عدد كبير من القوات الإضافية والمعدات للسعودية، تشمل دفاعات جوية وطائرات مقاتلة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، اليوم عن المصدر قوله، إن المملكة: ”استقبال تعزيزات إضافية للقوات والمعدات الدفاعية في إطار العمل المشترك بين المملكة والولايات المتحدة لصون الأمن الإقليمي ومواجهة أي محاولات تهدد الاستقرار في المنطقة ، والاقتصاد العالمي“.

وأضاف المصدر أن الولايات المتحدة ”تشارك حكومة المملكة الحرص على حفظ الأمن الاقليمي وترفض المساس به بأي شكل من الأشكال“.

وأوضح أن السعودية ”ترى في الشراكة العسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية امتدادًا تاريخيًا للعلاقات الاستراتيجية والتوافق في الأهداف لضمان الأمن والسلم الدوليين“.

ويأتي الإعلان عن نشر القوات الأمريكية الإضافية بالمملكة، في إطار سلسلة من الخطوات أعقبت الهجوم على منشأتين نفطيتين سعوديتين الشهر الماضي، الأمر الذي تسبب بهزة في أسواق الطاقة العالمية.