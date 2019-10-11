البنتاغون يؤكد الحاجة لتهدئة الوضع في شمال شرق سوريا ”قبل أن يتعذر إصلاحه“

قالت وزارة الدفاع الأمريكية ”البنتاغون”، اليوم الجمعة، إن وزير الدفاع مارك إسبر أبلغ نظيره التركي بأنهما بحاجة لإيجاد وسيلة لتهدئة الوضع في شمال شرق سوريا ”قبل أن يتعذر إصلاحه“، محذرًا من أن التوغل التركي يحمل مخاطر عواقب وخيمة على أنقرة.

وذكر بيان للبنتاغون أن إسبر قال لنظيره التركي خلوصي أكار: ”على الرغم من تقديرنا لعلاقتنا الثنائية الاستراتيجية إلا أن هذا التوغل يخاطر بمواجهة تركيا عواقب وخيمة.. تصرفات تركيا قد تضر بالجنود الأمريكيين في سوريا“.

وأضاف البيان: ”في إطار المكالمة حث الوزير الأمريكي تركيا بقوة على التوقف عن إجراءاتها في شمال شرق سوريا؛ من أجل زيادة احتمالات توصل الولايات المتحدة وتركيا وشركائنا لسبيل مشترك لتهدئة الوضع قبل أن يتعذر إصلاحه“.