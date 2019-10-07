الجبير يبحث مع رئيس البعثة الأممية للحديدة مستجدات الساحة اليمنية

اجتمع عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، اليوم الإثنين، مع الجنرال المتقاعد أباهيجيت جوها رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار ورئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية ”واس“ الرسمية أنه ”جرى خلال الاستقبال بحث المستجدات على الساحة اليمنية، والجهود القائمة حيالها، واستعراض الدعم الذي تقدمه المملكة لإغاثة الشعب اليمني الشقيق“.

ويأتي اللقاء بعد يومين من إعلان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث تسلم الجنرال الهندي أباهيجيت جوها رسميًا مهامه رئيسًا لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، خلفًا للجنرال الدنماركي السابق مايكل لوليسغارد.

ويعتبر ميناء الحديدة من أهم وأكبر موانئ اليمن، حيث يتم عبره استيراد وإيصال حوالي 70% من السلع التجارية والإغاثية في البلاد.