وعكة صحية تؤجل إعلان تركي آل الشيخ تفاصيل ’’موسم الرياض‘‘

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه عن تأجيل لقاء تلفزيوني له لإعلان تفاصيل ’’موسم الرياض‘‘ بسبب مروره بوعكة صحية، موضحًا أنه كان من المقرر أن يظهر الأربعاء عبر قناة ’’العربية‘‘ ولكن تقرر التأجيل حتى الإثنين المقبل.

وأشار آل الشيخ وهو مستشار في الديوان الملكي السعودي أيضًا إلى أن اللقاء التلفزيوني سيتم الكشف فيه عن تفاصيل جديدة، قاطعًا على نفسه وعدًا بدعم من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بأن يكون اللقاء حديث العالم.

وكتب عبر حسابه الموثق على موقع ”تويتر“ قائلًا: ’’بطلع لقاء مع العربية يوم الإثنين أحكي بتفصيل عن موسم الرياض انتظروني، وعد بدعم سيدي ولي العهد موسم الرياض بيكون حديث العالم“.

وأضاف قائلًا: ’’واجبنا في الترفيه أنا وكل الفريق أسعدكم كان المفروض اطلع بكرة بس لظرف صحي منعني من ذلك بتوحشوني‘‘، مردفًا عن اللقاء: ’’أتمنى يكون مع بتال أحب محارشه“.

بطلع لقاء مع العربية يوم الاثنين احكي بتفصيل عن موسم الرياض انتظروني … وعد بدعم سيدي ولي العهد موسم الرياض بيكون حديث العالم … واجبنا في الترفية انا وكل الفريق اسعدكم … كان المفروض اطلع بكره بس لضرف صحي منعني من ذالك … بتوحشوني❤️???????????????? — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 6, 2019

على صعيد آخر، أعلن المستشار تُركي آل الشيخ، عن إطلاق ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل جميع أغانيه كلماته قريبًا، وسيشهد عودة المطرب المصري عمرو مصطفى للغناء.

وكتب تركي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ’’فيس بوك‘‘، قائلًا: ’’ألبوم كامل من كلماتي وألحان وغناء المطرب عمرو مصطفى“.

قريباً البوم كامل كلماتي، وألحان وغناء النجم عمرو مصطفى … ترقبونا ????????????????❤???????????????? تم النشر بواسطة ‏تركي آل الشيخ – Turki Al Alshikh‏ في الأحد، ٦ أكتوبر ٢٠١٩

ويعود عمرو مصطفى بهذا الألبوم للغناء بعد توقف استمر 10 سنوات كان يعمل خلالها بالتلحين فقط، ويتضمن الألبوم 10 أغاني جميعها من ألحانه، كما يضع اللمسات النهائية للألبوم في أحد أستوديوهات مدينة أمستردام بهولندا.