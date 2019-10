تركي آل الشيخ يقرر مقاضاة المقاول المصري محمد علي في إسبانيا

View this post on Instagram

المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي "ألميريا" الإسباني، يعلن اتخاذ إجراءات أمام القضاء الإسباني ضد المقاول المصري محمد علي، الذي اشتهر بحملة هجوم ضد السلطات المصرية مؤخرًا. . #إرم_نيوز #تركي_آل_الشيخ #السعودية #القضاء #محمد_علي #إسبانيا #مصر #اخبار #منوعات #لايك #تفاعل #ترند #اكسبلور #trend #news #egypt #ksa #saudiarabia